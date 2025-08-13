Η Ρίτσαρντσον ζήτησε συγγνώμη από τον Κόουλμαν

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια των 100 μέτρων, ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον σύντροφό της, Κρίστιαν Κόουλμαν, μετά τον καβγά τους στο αεροδρόμιο του Σιάτλ, που οδήγησε την Αμερικανίδα πρωταθλήτρια στο κρατητήριο για μία βραδυά, πριν από δύο εβδομάδες.

«Ζητώ συγγνώμη από τον Κρίστιαν. Ηρθε στην ζωή μου και μού πρόσφερε κάτι περισσότερο από μια σχέση, μια κατανόηση του τι είναι η άνευ όρων αγάπη, πολύ περισσότερο από ό,τι στις προηγούμενες εμπειρίες μου», έγραψε η «αργυρή» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, σε ανάρτηση της στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Η 25χρονη Ρίτσαρντσον, συνελήφθη και κρατήθηκε όλη την νύχτα κοντά στο Σιάτλ στις 27 Ιουλίου μετά από έναν καβγά με τον σύντροφό της στο τοπικό αεροδρόμιο, καθώς τον έσπρωξε βίαια αρκετές φορές.

Οι δύο πρωταθλητές, οι οποίοι προπονούνται μαζί στην Φλόριντα, ταξίδευαν για τους αγώνες πρόκρισης στο Γιουτζίν του Όρεγκον, όπου η Ρίτσαρντσον είχε μια απογοητευτική εβδομάδα, τρέχοντας μόνο τους προκριματικούς των 100 μέτρων και στην συνέχεια αποκλείστηκε στα ημιτελικά των 200 μέτρων.

Η Τεξανή πρωταθλήτρια των δρόμων ταχύτητας έχει κληθεί να αγωνιστεί στα 100 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο (13-21 Σεπτεμβρίου) ως η κάτοχος του τίτλου, αλλά δεν έχει καταφέρει να είναι ανταγωνιστική προς το παρόν, έχοντας επιστρέψει αργά στην σεζόν, λόγω τραυματισμού.

Η Ρίτσαρντσον πρόσθεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει θέσει τον εαυτό της σε «δύσκολη θέση», ότι έχει κάνει «πολλή ενδοσκόπηση» και ότι πρέπει να «αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις της».

«Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτόν τον χρόνο για να ζητήσω βοήθεια που θα με βοηθήσει να δείξω ποια πραγματικά είμαι βαθιά μέσα στην καρδιά και το μυαλό μου», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρωταθλητής, σχολίασε πρόφατα: «Υπάρχουν πράγματα στα οποία πρέπει να δουλέψει. Κι' εγώ το ίδιο και όλοι μας. Αλλά είμαι το είδος του ατόμου που δείχνει καλοσύνη, έλεος και αγάπη».