«Πέταξε» στα 6.02 μ. ο Καραλής και κατέκτησε τη 2η θέση στη Βουδαπέστη

Μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση στη φετινή σεζόν πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος στο δημοφιλές «χρυσό» μίτινγκ «Istvan Gyulai Memorial» στη Βουδαπέστη ξεπέρασε τα 6.02 μ., κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα του αφήνοντας τα τρία πρώτα ύψη (5.32 μ., 5.52 μ., 5.62 μ.) και επέλεξε να μπει απευθείας στα 5.72 μ. Παρά την άκυρη πρώτη προσπάθεια, στη δεύτερη σημείωσε εντυπωσιακό άλμα και πέρασε με άνεση τον πήχη.

Έπειτα, προσπέρασε το 5.82 μ. και δοκίμασε κατευθείαν στα 5.92 μ., όπου με εντυπωσιακό άλμα πήρε την πρώτη θέση. Η κορύφωση της εμφάνισής του ήρθε στο 6.02 μ., το οποίο υπερέβη με την πρώτη, καταγράφοντας τον 9ο αγώνα της καριέρας του πάνω από τα 6 μέτρα.

Στη συνέχεια, μαζί με τον Ντουπλάντις, επιχείρησε στα 6.11 μ., όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο άλμα, ενώ στη δεύτερη προσπάθεια έριξε τον πήχη με τα πόδια. Αποφάσισε να μην εκτελέσει την τρίτη προσπάθεια, έχοντας ήδη εξαντληθεί από τον μεγάλο αριθμό αλμάτων, και ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση.

Ο Σουηδός Ντουπλάντις πέρασε τελικά τα 6.11 μ. με τη δεύτερη και στη συνέχεια τοποθέτησε τον πήχη στα 6.29 μ. με στόχο το παγκόσμιο ρεκόρ.