Έβδομη θέση για την Ελλάδα στα 4Χ400 μ.

Με μια αξιόλογη εμφάνιση ολοκλήρωσε η ελληνική ομάδα των 4Χ400 μέτρων την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Τάμπερε της Φινλανδίας, κατακτώντας την 7η θέση στον τελικό με χρόνο 3:09.93.

Η τετράδα των Κυριάκου Τσικιλή, Σπύρου Κονιδάρη, Παναγιώτη Μπερτόλη και Βλαδίμηρου Ανδρεάδη βελτίωσε την επίδοσή της σε σχέση με τον προκριματικό, δείχνοντας ότι άξιζε τη συμμετοχή της στη διοργάνωση.

Η νέα γενιά των Ελλήνων σπρίντερ στα 400 μέτρα απέδειξε πως διαθέτει το ταλέντο και την προοπτική για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.

Η έβδομη θέση στα 4Χ400 μ. ήρθε να κλείσει μια ιδιαίτερα πετυχημένη ημέρα για την ελληνική αποστολή, η οποία είδε τη Μαρία Ραφαηλίδου να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στη σφαιροβολία, την Ηλέκτρα Χιουτακάκου να τερματίζει πέμπτη στο ίδιο αγώνισμα και τη Νέλλυ Φλουτάκου να παίρνει την 6η θέση στα 800 μέτρα.