Έκτη η Φλουτάκου στον τελικό των 800 μ.

Με μια εξαιρετική εμφάνιση, η Νέλλυ Φλουτάκου ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του Τάμπερε, κατακτώντας την 6η θέση στον τελικό των 800 μέτρων με χρόνο 2:07.34.

Η 18χρονη αθλήτρια, που είχε μπει στη διοργάνωση με την 22η επίδοση, έδειξε ξανά την αγωνιστική της ποιότητα. Στον τελικό, επέλεξε να ακολουθήσει τον ρυθμό του δεύτερου γκρουπ, καθώς οι πέντε πρώτες αποσπάστηκαν από νωρίς. Με υπομονή και σωστή τακτική, έκανε την αντεπίθεσή της στα τελευταία 100 μέτρα, κερδίζοντας θέσεις και φτάνοντας σε μια σπουδαία επίδοση για την ίδια και την Ελλάδα.

Η θέση αυτή είναι μία από τις καλύτερες που έχει καταγράψει η χώρα μας στο συγκεκριμένο αγώνισμα, στο οποίο δεν έχει υπάρξει ποτέ κατάκτηση μεταλλίου. Στην κούρσα επικράτησε η Γερμανίδα Γιάνα Μπέκερ με 2:01.67, ακολουθούμενη από τη Σλοβένα Ζίβα Ρέμιτς (2:01.76) και την Ιταλίδα Ντε Νόνι Λορέντζα (2:01.86), η οποία πήρε το χάλκινο μετάλλιο έναντι της Ισπανίδας Μιτγιάνς (2:01.90).