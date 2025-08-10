Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ραφαηλίδου στη σφαιροβολία με βολή στα 16,16 μέτρα

Η Μαρία Ραφαηλίδου χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Τάμπερε, κατακτώντας την κορυφή της Ευρώπης στη σφαιροβολία με εντυπωσιακή βολή στα 16,16 μ.

Η 18χρονη πρωταθλήτρια μπήκε αποφασισμένη στον αγώνα, ανοίγοντας με 15,58 μ., πριν φτάσει στην τρίτη προσπάθειά της στο χρυσό 16,16 μ., επίδοση που την ανέδειξε πρωταθλήτρια Ευρώπης και στην κατηγορία Κ20, μετά την επιτυχία της και στο Κ18.

Η επιτυχία της αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς είναι το πρώτο μετάλλιο της χώρας μας στη σφαιροβολία γυναικών σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20, ξεπερνώντας την έως τώρα καλύτερη επίδοση, την τέταρτη θέση της Σοφίας Ορφανιώτου το 2015.

Εξαιρετική εμφάνιση έκανε και η Ηλέκτρα Χιουτακάκου, η οποία κατέλαβε την πέμπτη θέση με καλύτερη βολή στα 14,84 μ. Η αθλήτρια ξεκίνησε με 14,60 μ., βελτιώθηκε σταδιακά και στην τέταρτη προσπάθεια πέτυχε το 14,84 μ., που τη διατήρησε στην πεντάδα της κατάταξης.