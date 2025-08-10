Στην 9η θέση ο Αλιβιζάτος - Δωδέκατος με ρεκόρ ο Μπαρδάκης

Με αξιοσημείωτη εμφάνιση, ο Ελισσαίος Μπαρδάκης κατέκτησε τη 12η θέση στα 10.000 μ. βάδην του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20 στο Τάμπερε, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με χρόνο 44:18.59, βελτιώνοντας την προηγούμενη επίδοσή του (44:45.46).

Ο 19χρονος αθλητής της Ντίνας Μπορνιβέλλη ακολούθησε προσεκτική τακτική, χωρίς καμία ποινή, και ανέβηκε σταδιακά από την 21η θέση στο πρώτο χιλιόμετρο μέχρι τη 12η στον τερματισμό.

Αντίθετα, ο Παναγιώτης Σάλτης, που ξεκίνησε δυναμικά σε γκρουπ διεκδικητών υψηλής θέσης, δέχτηκε τέσσερις παρατηρήσεις και αποκλείστηκε περίπου επτά στροφές πριν το τέλος, μένοντας εκτός τερματισμού.

Στο ύψος, ο Χάρης Αλιβιζάτος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό, κατακτώντας την 9η θέση με άλμα στα 2.13 μ., σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνα.

Ο 17χρονος Κεφαλλονίτης, δεύτερος μικρότερος σε ηλικία του τελικού, πέρασε με την πρώτη τα 2.00 και 2.05, χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια για τα 2.10 και τρίτη για τα 2.13, ξεσηκώνοντας την ελληνική κερκίδα. Στα 2.16, που θα αποτελούσαν ατομικό του ρεκόρ, δεν κατάφερε να βρει επιτυχημένη προσπάθεια, αφήνοντας ωστόσο εξαιρετικές εντυπώσεις.