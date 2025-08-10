Στην εξάδα η Παναγιώτου στο Ευρωπαϊκό Κ20 παρά τον τραυματισμό της

Το θερμό χειροκρότημα σύσσωμης της πολυπληθούς ελληνικής κοινότητας που βρέθηκε στις εξέδρες του σταδίου Ρατίνα στο Τάμπερε κέρδισε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20 η άλτρια του επί κοντώ, Εβίνα Παναγιώτου για τη μεγάλη προσπάθειά της.

Η κάτοχος της πανελλήνιας επίδοσης Κ20 με 4.38, αψήφισε τους πόνους στην τραυματισμένη της φτέρνα, έσφιξε τα δόντια και έκανε έναν πολύ καλό αγώνα ξεπερνώντας τα 4.15 που της έδωσαν την έκτη θέση στην κατάταξη.

Η εξέλιξη του τελικού

Παρά το κτύπημα στη φτέρνα στον προχθεσινό προκριματικό, η Εβίνα Παναγιώτου δεν θα έχανε αυτόν τον τελικό με τίποτα. Η υγειονομική ομάδα του ΣΕΓΑΣ που συνοδεύει την αποστολή, έδεσε καλά το τραυματισμένο σημείο στο πόδι της αθλήτριας και την ετοίμασε για τον αγώνα. Η ίδια, σε όλη τη διάρκεια του τελικού κινούνταν συνεχώς και προσπαθούσε να κρατήσει το πόδι της ζεστό, για να αντέξει στις ενοχλήσεις.

Η Παναγιώτου μπήκε στο αρχικό ύψος, 3.80, το οποίο ξεπέρασε με ευκολία. Στα 4.00 ήταν πολύ προσεκτική και αργή στη φορά της και απέτυχε με την πρώτη προσπάθεια, αλλά στη δεύτερη μπήκε πολύ καλύτερα και πέρασε ψηλά.

Καθαρά πέρασε και τα 4.15, βρίσκοντας ελάχιστα με το χέρι της τον πήχη. Το πρώτο άλμα στα 4.25 έμοιαζε με το αντίστοιχο στα 4.00, καθώς είχε μείνει αρκετή ώρα άπραγη και «το φοβήθηκε», όπως είπε στον προπονητή της, Νίκο Βαρσάμη. Αντίστοιχο ήταν και το δεύτερο, ενώ στο τρίτο δεν λύγισε το κοντάρι και ολοκλήρωσε τον αγώνα της στην έκτη θέση.