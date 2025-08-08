Κοντά στο βάθρο Σαμολαδά και Τζελέπης – Πέντε τελικοί για την Ελλάδα

Μεγάλες στιγμές έζησε η ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Τάμπερε, με κορυφαίες στιγμές την κατάκτηση της 4ης θέσης από δύο αθλητές: τη Βασιλική Σαμολαδά στη δισκοβολία και τον Σαράντη Τζελέπη στο μήκος, οι οποίοι άγγιξαν το μετάλλιο και άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις.

Η Σαμολαδά μπήκε στον τελικό με βλέψεις για βάθρο και αγωνίστηκε με συνέπεια και αυτοπεποίθηση. Με καλύτερη βολή στα 52.28μ., βρέθηκε πολύ κοντά στην τριάδα, χάνοντας το μετάλλιο για λίγα εκατοστά, στην τελευταία της προσπάθεια.

Ανάλογη πορεία και για τον Τζελέπη στο μήκος, ο οποίος μόλις στα 17 του χρόνια έκανε τον αγώνα της ζωής του. Το άλμα του στα 7.47μ., που ήρθε χωρίς ιδανικό πάτημα, του χάρισε την τέταρτη θέση, με τον ίδιο να κυνηγά με πάθος το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18.

Η Ραφαηλία Γιαννουλίδου μπορεί να μην προκρίθηκε στον τελικό των 400μ. με εμπόδια, όμως τερμάτισε 15η στην Ευρώπη, ολοκληρώνοντας με αξιοπρέπεια μια δύσκολη σεζόν. Αντίστοιχα, ο Νίκος Κοσμόπουλος στο δέκαθλο τερμάτισε 17ος με 7.023 βαθμούς, ολοκληρώνοντας με αξιοπρέπεια μια απαιτητική διοργάνωση.

Η Ελένη Μαμά συμμετείχε για πρώτη φορά σε διεθνή τελικό και κατέλαβε την 11η θέση στο τριπλούν, χωρίς να μπορέσει να πιάσει τις κορυφαίες επιδόσεις της, ενώ η Νέλλυ Φλουτάκου έκανε δυναμική κούρσα στα 800μ. και εξασφάλισε θέση στον μεγάλο τελικό με χρόνο 2:06.64.

Στο ύψος, ο Χαράλαμπος Αλιβιζάτος πέρασε στον τελικό με άλμα στα 2.08μ., ενώ ο Πασχάλης Γεννίκης αποκλείστηκε για έναν χαμένο πήχη, παρότι έδειξε πως έχει τα φόντα για μεγαλύτερα άλματα στο μέλλον.

Ο Σωτήρης Γεντέκος κατέλαβε τη 12η θέση στον τελικό της σφυροβολίας, χωρίς να επαναλάβει την επίδοση του προκριματικού, ενώ η ελληνική παρουσία συνεχίστηκε και με τον Αλεξόπουλο, που εγκατέλειψε στο δέκαθλο, και τον Βαβίλη, που δεν μπόρεσε να πάρει την πρόκριση στον τελικό των 100 μέτρων, αλλά αποκόμισε πολύτιμες εμπειρίες.