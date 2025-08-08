Σοκ με τη Ρίτσαρντσον: Το βίντεο της επίθεσης στον σύντροφό της που οδήγησε στη σύλληψή της

Η Σα'Κάρι Ρίτσαρντσον, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του αμερικανικού στίβου, βρίσκεται στο επίκεντρο για λόγους που δεν αφορούν τις επιδόσεις της.

Η 25χρονη σπρίντερ συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Σιάτλ με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς φέρεται να επιτέθηκε στον σύντροφό της, επίσης σπρίντερ, Κρίστιαν Κόουλμαν.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Σιάτλ-Τακόμα, μπροστά σε δεκάδες επιβάτες.

Βίντεο που κυκλοφόρησε από τη Daily Mail δείχνει τη Ρίτσαρντσον να ακολουθεί τον Κόουλμαν, να τον τραβά από τον ιμάντα του σακιδίου του και στη συνέχεια να τον σπρώχνει με δύναμη πάνω σε μια κολόνα.

Το επεισόδιο φαίνεται να είχε διάρκεια, με τη Ρίτσαρντσον να επιμένει, ακόμη και όταν ο Κόουλμαν προσπαθούσε να απομακρυνθεί και να απευθυνθεί στις αρχές του αεροδρομίου. Σε μια εναλλακτική λήψη, η αθλήτρια φαίνεται να πετά αντικείμενο - πιθανότατα τα ακουστικά της - προς το μέρος του συντρόφου της.

Sha’carri Richardson and Christian Coleman incident. The fact she can do this in public is crazy can only imagine what goes on behind closed doors. Sha’carri is lucky Coleman got a lot of restraint. pic.twitter.com/3lBBDR1lGT — Krash out Kenny (@Krashoutkenny7) August 8, 2025

Η Ρίτσαρντσον συνελήφθη με την κατηγορία της επίθεσης τέταρτου βαθμού και παρέμεινε υπό κράτηση για 18 ώρες, πριν αφεθεί ελεύθερη. Σύμφωνα με τις αρχές, η ίδια υποστήριξε ότι η διαμάχη ήταν λεκτική και όχι σωματική, ισχυριζόμενη ότι όλα ξεκίνησαν επειδή ο Κόουλμαν της πήρε τα ακουστικά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Ρίτσαρντσον αποτελεί μία από τις κορυφαίες μορφές του αμερικανικού στίβου. Μάλιστα, το συμβάν έρχεται λίγες μέρες πριν τη συμμετοχή της στο εθνικό πρωτάθλημα στο Γιουτζίν του Όρεγκον, ενώ ήδη έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, ως κάτοχος του τίτλου στα 100 μέτρα.