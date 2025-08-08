Ο Κανοτζιάν όγδοος στον τελικό της σφαιροβολίας του Ευρωπαϊκού Κ20

Το πρώτο πλασάρισμα στην οχτάδα πανηγύρισε η ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Ο 18χρονος Βαλάντης Κανοτζιάν, στην πρώτη του χρονιά στην κατηγορία, μετά την πρόκρισή του στον τελικό με ατομικό ρεκόρ, 18.68, πέτυχε να πλασαριστεί και στους οχτώ πρώτους αθλητές της Ευρώπης καταλαμβάνοντας την 8η θέση με καλύτερη βολή στα 18.08.

Ο Βαλάντης Κανοτζιάν έδειξε να είναι σε πολύ καλή κατάσταση στις δοκιμαστικές βολές ρίχνοντας σταθερά κοντά στα 18.50 μέτρα. Το ξεκίνημά του στο αγώνα ήταν μουδιασμένο με 16.76, αλλά στη δεύτερη βελτιώθηκε στέλνοντας τη σφαίρα βάρους 6 κιλών στα 18.08. Η τρίτη προσπάθεια μετρήθηκε 17.91, ωστόσο τα 18.08 ήταν αρκετά για να τον βάλουν στην οχτάδα.

Απελευθερωμένος από το άγχος, κυνήγησε μια καλύτερη επίδοση, αλλά δεν ήρθε. Στην τέταρτη προσπάθειά του έριξε 17.75, ενώ η πέμπτη και η έκτη ήταν πολύ πιο χαμηλές και τις έβγαλε άκυρες.

Ο Κανοτζιάν είχε λάβει μέρος το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στην Μπάνσκα Μπιστρίτσα, αλλά στη δισκοβολία, όπου ήταν 16ος. Φέτος, έδωσε βάρος στη σφαιροβολία και δικαιώθηκε φτάνοντας στη μεγαλύτερη επιτυχία στην έως τώρα πορεία του στον αθλητισμό.Ο 17χρονος Βασίλης Ταγάρας, σε μια χρονιά που άλλαξε επίπεδο, αλλά μακρά σε διάρκεια, δεν είχε τη φρεσκάδα που χρειαζόταν και τερμάτισε σε 22.18 (-1.6) 7ος στη σειρά του στον προκριματικό των 200 μέτρων, και 28ος συνολικά. Ο αθλητής του Θανάση Δημαρά πέτυχε τον περασμένο Ιούνιο πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 με χρόνο 21.06.

Παρόμοια εμφάνιση και από τη συνομήλική του Ταγάρα, την Στέλλα Ορφανίδη, που ύστερα από μια χρονιά με πολλούς αγώνες στην κατηγορία της και στην Κ20, κέρδισε σε εμπειρίες από τη συμμετοχή της στο Τάμπερε τερματίζοντας στη 2η σειρά των 200 μ. σε 25.10 (-0.8) και 41η συνολικά. Το 2025 παρουσίασε μεγάλη πρόοδο κατεβαίνοντας από τα 24.91 στα 24.19, ενώ σημείωσε και 23.79 με άνεμο 2.7 μ./δευτ..

Σταθερά καλοί και κοντά στα ρεκόρ τους ήταν οι δύο Έλληνες δεκαθλητές και στη δισκοβολία. Μάλιστα, βελτιωνόντουσαν από προσπάθεια σε προσπάθεια, δείχνοντας ότι συνεχίζουν ακμαίοι τον δύσκολο αγώνα τους.

Έτσι, με εφτά αγωνίσματα να έχουν ολοκληρωθεί, ο Αλεξόπουλος παρέμεινε 12ος με 5.301 πόντους και ο Κοσμόπουλος υποχώρησε λίγο στην 15η θέση με 5.253. Απομένουν ακόμα το επί κοντώ, το ακόντιο και τα 1.500 μέτρα.

Όσον αφορά την Εβίνα Παναγιώτου, η ακτινογραφία στην τραυματισμένη φτέρνα της ήταν καθαρή. Η ίδια θέλει πολύ να αγωνιστεί στον τελικό του επί κοντώ, αλλά το πράσινο φως θα το ανάψει η ιατρική ομάδα του ΣΕΓΑΣ, που έχει ακολουθήσει την αποστολή.

Για μια θέση δεν κατάφερε να βρθεί στη 12άδα της σφυροβολίας η Αλεξάνδρα Πουλλή, ενώ ο Νίκος Αλεξόπουλος ακυρώθηκε στο επί κοντώ δεκάθλου στο κλείσιμο των συμμετοχών των μελών της ελληνικής ομάδας στο πρωινό πρόγραμμα της δεύτερης μέρας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του Τάμπερε.

Στο όγδοο κομμάτι του δεκάθλου, το επί κοντώ, η εξέλιξη δεν ήταν καλή για τους δύο Έλληνες, σε ένα αγώνισμα, που οι επιδόσεις τους είναι χαμηλότερες σε σχέση με τα υπόλοιπα.

Ο Νίκος Κοσμόπουλος πέρασε όλα τα ύψη από τα 3.70 έως και τα 4.00 με την πρώτη. Στο 4.10 έπαιξε με τη φωτιά, αλλά πέρασε με την τρίτη. Επανήλθε στα καθαρά άλματα με την πρώτη στα 4.20, ενώ στα 4.30, που είναι και το ρεκόρ του, απέτυχε τρεις φορές. Ύστερα από οχτώ αγωνίσματα, ο αθλητής του Ζήση Κουρέλου έχει συγκεντρώσει 5.926 βαθμούς, έπεσε 16ος και το απόγευμα θα ολοκληρώσει την προσπάθειά του με το ακόντιο και τα 1.500 μέτρα.

Ο Νίκος Αλεξόπουλος δεν κατάφερε, δυστυχώς, να περάσει το αρχικό ύψος στο επί κοντώ, το 3.60 και ακυρώθηκε. Έκανε δύο αποτυχημένα και δεν επιχείρησε την τρίτη προσπάθεια.

Γενικότερα στο αγώνισμα αντιμετωπίζει δυσκολίες, καθώς το ρεκόρ του είναι 4.00 και στο Τάμπερε ταξίδεψε με φετινό 3.80.

Στον πρώτο προκριματικό όμιλο της σφυροβολίας, η Παρασκευή Πουλλή δεν πλησίασε το φετινό ρεκόρ της, που είναι 60.67. Ξεκίνησε με 56.66, ήταν άκυρη στη δεύτερη και ανέβηκε στα 57.77 με την τρίτη βολή της, για να καταλάβει την όγδοη θέση στον όμιλό της και την 13η συνολικά. Η δωδεκάδα έκλεισε στα 58.05.

Χαμηλά σε σχέση με το ρεκόρ της (59.07) έμεινε και η Αλεξάνδρα Τσερνόβα. Οι δύο πρώτες βολές της ήταν 53.40, 53.02, ενώ στην τρίτη η σφύρα έπεσε κοντά στα 58 μέτρα, πιθανότατα θα την έβαζε στον τελικό, αλλά ήταν άκυρη. Με το 53.40 ήταν 16η.

Η Μυρτώ Βαλαχά τερμάτισε 10η στην πρώτη σειρά των 3.000 μέτρων σε 9.43.31 και 19η στο σύνολο. Η νικήτρια των 3.000 μ., Βρετανίδα Ίνες Φιτστζέρλαντ έδωσε γρήγορο ρυθμό στην κούρσα με την Πατρινή αθλήτρια να μένει στο προπορευόμενο γκρουπ. Περίπου ένα χιλιόμετρο πριν από το τέλος, όμως, άρχισε να χάνει επαφή, έχοντας απωλέσει αρκετές δυνάμεις.