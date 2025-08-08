Η Άδα Σταματάτου, μητέρα του αυτιστικού Γιάννη, μιλά για το πώς ο αθλητισμός βοήθησε την ίδια και τον γιο της

Η Άδα Σταματάτου, μητέρα του αυτιστικού Γιάννη, μας συστήθηκε, μέσω της σελίδας της στο Facebook με τίτλο: «Η ζωή μου με τον Γιάννη», που αργότερα έγινε και βιβλίο.

Σκοπός τόσο της σελίδας όσο και του βιβλίου ήταν να ευαισθητοποιήσει την οπισθοδρομική ελληνική κοινωνία αναφορικά με τον αυτισμό και την συμπερίληψη.

Στον άοκνο αγώνα της από τότε που ήρθε στη ζωή ο Γιάννης, ο αθλητισμός ήταν το σημείο επαφής τους, αφού είναι το μοναδικό πράγμα, που μπορούν να απολαύσουν μαζί. Ήταν όμως και μία διέξοδος για την ίδια, ώστε να αποφύγει τις καταχρήσεις όπως το ποτό και το φαγητό και να καταπολεμήσει την κατάθλιψη και το άγχος του να μεγαλώνει ένα παιδί, με βαριά αναπηρία σε μία χώρα που οι γονείς-φροντιστές υποκαθιστούν το κράτος.

Η συνέντευξη μαζί της έγινε με αφορμή τον μαραθώνιο του Σίδνεϊ, στις 31 Αυγούστου, στον οποίο θα τρέξει με τον πατέρα του Γιάννη, Ανδρέα Γκόρο, για να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για το οικοτροφείο «Η Χαρά», στην Παλλήνη, του οποίου ο Γιάννης είναι ωφελούμενος τον τελευταίο χρόνο. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την ανακαίνιση των λουτρών μίας πτέρυγας του οικοτροφείου. Εδώ έχει αξία να σημειωθεί ότι ο γιος τους, διαμένει σε άλλη πτέρυγα, νέα.

Μία δυναμική γυναίκα, μία σπουδαία μάνα, μια μαχήτρια που έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να είναι ο Γιάννης και όσα παιδιά αντιμετωπίζουν βαριές αναπηρίες ανεξάρτητα και ασφαλή όταν οι γονείς τους δεν θα είναι πια στη ζωή.

Η Άδα δεν σταματά να κάνει αυτό που εκατομμύρια Έλληνες έχουν πάψει εδώ και χρόνια να κάνουν. Συμμετέχει, διεκδικεί και δεν υποχωρεί μπροστά στο δίκιο, εν προκειμένω των αυτιστικών ατόμων και των οικογενειών τους.



ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ:

Με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που ακολουθούν και αιτιολογία: SYDNEY

Τράπεζα

Αριθμός Λογαριασμού (IBAN)

Εθνική Τράπεζα

GR8601100750000007548001093

Alpha Bank

GR9401401730173002002004796

Τράπεζα Πειραιώς

GR1101720780005078025531610

Eurobank

GR4302600980000960201374498

Μέσω Paypal / Με κάρτα

Paypal



Στείλτε το αποδεικτικό στο [email protected] για να λάβετε την απόδειξη δωρεάς.