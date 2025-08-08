Tο «όχι» της ΔΟΕ στη Σοφία Σακοράφα: Όταν ένα ακόντιο ήθελε να πετάξει για την ειρήνη

Σαν σήμερα, στις 8 Αυγούστου 2004, μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αρνήθηκε τη συμμετοχή της Σοφίας Σακοράφα υπό τη σημαία της Παλαιστίνης. Μια απόφαση με τυπικό επιχείρημα και βαθιά πολιτικό αποτύπωμα.

Η εικόνα της Σοφίας Σακοράφα να επιστρέφει στον στίβο, 47 ετών, όχι για ένα μετάλλιο, αλλά για έναν συμβολισμό, έμελλε να μείνει στην ιστορία – όχι για την πράξη, αλλά για τον αποκλεισμό της. Η παλαίμαχη ακοντίστρια, πρώην κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον ακοντισμό, είχε προετοιμαστεί να αγωνιστεί με τα χρώματα της Παλαιστίνης στους Ολυμπιακούς της Αθήνας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης. Όμως η ΔΟΕ είπε «όχι».

Η επίσημη δικαιολογία ήταν ένας... «τεχνικός λόγος». Ωστόσο, η ίδια η Σακοράφα δήλωσε πως ουδέποτε της εξηγήθηκε τι ακριβώς συνιστούσε το εμπόδιο:

«Μέχρι τώρα κανείς δεν γνωρίζει τους λόγους. Δεν ήταν θέμα καθαρά αγωνιστικό η συμμετοχή μου. Ήταν μια συμβολική πράξη για να φωνάξω με την παρουσία μου για την ειρήνη και τα ιδεώδη των Ολυμπιακών Αγώνων».

Η απόφασή της να σταθεί δίπλα στον παλαιστινιακό λαό είχε ήδη προκαλέσει διεθνή συγκίνηση. Από τις αρχές Μαΐου 2004, όταν ανακοίνωσε την πρόθεσή της, μέχρι και την τελική απόρριψη από τη ΔΟΕ, η υπόθεσή της έλαβε ευρεία κάλυψη από τα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, παρουσιάστηκε ως κίνηση υψηλού συμβολισμού και βρήκε υποστήριξη ακόμα και εντός Ελλάδας, τόσο από την Παλαιστινιακή Αρχή όσο και από τον ΣΕΓΑΣ.

«Από τη στιγμή που πήγα στην Παλαιστίνη και επέστρεψα στην Ελλάδα, αισθάνομαι άλλος άνθρωπος. Βρήκα έναν λαό που ψάχνει για την ταυτότητά του, την πατρίδα του και την ειρήνη. Το να δίνω το χέρι στον συνάνθρωπό μου έχει γίνει για μένα σκοπός ζωής», είχε δηλώσει συγκινημένη η Σακοράφα.

Ο αποκλεισμός της, λίγες ημέρες πριν από την τελετή έναρξης, προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. Ο Συνασπισμός (ΣΥΝ) εξέδωσε τότε ανακοίνωση στην οποία επεσήμανε ότι η απόφαση της ΔΟΕ «δημιουργεί τεράστιο θέμα για την αξιοπιστία της» και πως η συμμετοχή της Σακοράφα «θα ήταν μια πράξη ύψιστου συμβολισμού του αγώνα για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια των λαών». Παράλληλα, καλούσε την Οργανωτική Επιτροπή «Αθήνα 2004» να διαχωρίσει τη θέση της από την απόφαση της ΔΟΕ.

Η ίδια η αθλήτρια, με σπάνια αξιοπρέπεια, δεν σταμάτησε να εκφράζει τη λύπη της – αλλά ούτε και τη θέλησή της να συνεχίσει τον αγώνα της, αυτή τη φορά εκτός σταδίου.

«Η πρωτοβουλία μου αγκαλιάστηκε από την ελληνική και παγκόσμια κοινή γνώμη, σαν πράξη ειρήνης και αλληλεγγύης των λαών. Μόνο η ΔΟΕ δεν την υιοθέτησε – και την πολέμησε. Προέβη σε έναν πρωτοφανή πολιτικό αποκλεισμό».

Ακόμη και σήμερα, 21 χρόνια μετά, η υπόθεση Σακοράφα αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους πιστεύουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει εργαλείο ειρήνης και διεθνούς αλληλεγγύης. Η απόπειρα μιας γυναίκας να επιστρέψει στο στάδιο ως πρέσβειρα συμβολισμού και όχι ως διεκδικήτρια βαθμών και ρεκόρ, δεν δικαιώθηκε τότε. Όμως δικαιώνεται στην ιστορική μνήμη.

Η ίδια, λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών του 2004, είχε κρατήσει μια τελευταία ελπίδα:

«Χαίρομαι που οι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονται στην πατρίδα μας. Πιστεύω ότι θα κάνουμε τους καλύτερους Αγώνες, παρ’ ότι ο αθλητισμός και η διοργάνωση έχουν εμπορευματοποιηθεί. Παρ’ όλα αυτά, η αίγλη τους παραμένει ίδια».