Τρομερή κούρσα και τελικός στα 1.500 για την Ρούσσου - Εκτός τελικού Βαβίλης και Κατσαρού

Με συγκρατημένη αισιοδοξία και αρκετές προκρίσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20 για την ελληνική αποστολή στο Τάμπερε.

Ξεχωριστή στιγμή στο απογευματινό πρόγραμμα αποτέλεσε η εξαιρετική εμφάνιση της Ιουλιάννας Ρούσσου στα 1.500 μέτρα. Η νεαρή δρομέας του ΓΣ Ηλιούπολης, στην παρθενική της χρονιά στην κατηγορία, τερμάτισε τρίτη στη σειρά της με επίδοση 4:21.89, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον τελικό. Η Ρούσσου διαχειρίστηκε ιδανικά την αλλαγή ρυθμού στα τελευταία 600 μέτρα και αντέδρασε δυναμικά στην τελική ευθεία, συγκινημένη μετά τον τερματισμό από τη μεγάλη προσπάθεια.

Στα 800 μέτρα, ο Βασίλης Σαλπάς έκανε ένα καλό τακτικά αγώνισμα, όμως δεν κατάφερε να αντέξει μέχρι το τέλος. Τερμάτισε πέμπτος στη σειρά του με 1:50.56, καταλαμβάνοντας τη 19η θέση στη γενική κατάταξη.

Στο δέκαθλο, οι Νίκος Κοσμόπουλος και Νίκος Αλεξόπουλος συνέχισαν με τις πρωινές και απογευματινές δοκιμασίες της πρώτης ημέρας. Παρά τη βροχή που επηρέασε το αγώνισμα του ύψους, ο Κοσμόπουλος ανέβηκε μέχρι το 1.88 μ., ενώ ο Αλεξόπουλος έμεινε στα 1.73 μ..

Αργότερα, στα 400 μέτρα, οι δύο αθλητές έτρεξαν σε χρόνους κοντά στα ατομικά τους ρεκόρ. Ο Κοσμόπουλος τερμάτισε σε 50.96, κλείνοντας την πρώτη μέρα στη 11η θέση με 3.707 βαθμούς, ενώ ο Αλεξόπουλος έκανε 50.48 και βρίσκεται 13ος με 3.687 πόντους.

Η Γεωργία Κατσαρού, που συμμετείχε στο ακόντιο, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό. Η καλύτερη βολή της μετρήθηκε στα 46.89 μ., επίδοση που την κατέταξε 18η στο σύνολο.

Ο Δημήτρης Βαβίλης συμμετείχε στα ημιτελικά των 100 μέτρων, όπου ολοκλήρωσε την παρουσία του με χρόνο 10.75 και την 20ή θέση στη γενική κατάταξη.