Νέο φετινό ρεκόρ για τη Δόση στο Βελιγράδι – Δεύτερη θέση για τον Μέρλο

Σημαντικές επιδόσεις και θετικά μηνύματα για αρκετούς Έλληνες αθλητές έφερε η συμμετοχή τους στο διεθνές μίτινγκ του Βελιγραδίου.

Πρωταγωνίστρια της ελληνικής παρουσίας ήταν η Παναγιώτα Δόση, η οποία συνέχισε τη σταδιακή αγωνιστική της άνοδο, ξεπερνώντας το 1,86 μ. στο ύψος γυναικών και σημειώνοντας φετινό ατομικό ρεκόρ.

Η αθλήτρια του ΑΟ Κέρκυρας πέρασε με την πρώτη τα 1,80 μ. και 1,83 μ., ενώ χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια για το 1,86 μ. Στη συνέχεια δοκίμασε στο 1,88 μ., χωρίς επιτυχία, κατακτώντας την πέμπτη θέση στο αγώνισμα. Η Δόση συνεχίζει την προετοιμασία της με στόχο να καλύψει το χαμένο έδαφος λόγω του τραυματισμού που την κράτησε πίσω στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Στο ίδιο αγώνισμα, η Τατιάνα Γκούσιν πέρασε το 1,80 μ., καταλαμβάνοντας την έκτη θέση, αλλά δεν κατάφερε να υπερβεί το επόμενο ύψος των 1,83 μ. Η αθλήτρια εστιάζει πλέον στο επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο, που αποτελεί τον μεγάλο της στόχο για φέτος.

Στο ύψος ανδρών, ο Αντώνης Μέρλος ολοκλήρωσε τον αγώνα του στη δεύτερη θέση με επίδοση 2,18 μ.. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε με την πρώτη τα 2,14 μ., άφησε το 2,16 μ. και στη συνέχεια πέρασε άνετα τα 2,18 μ. με την πρώτη του προσπάθεια. Ακολούθως, αποφάσισε να αφήσει το 2,20 μ. και να δοκιμάσει απευθείας στο 2,22 μ., για να βελτιώσει το φετινό του ρεκόρ, χωρίς επιτυχία αυτή τη φορά.

Στα 100 μέτρα, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος τερμάτισε τέταρτος στη σειρά του με 10.56 (-0,2), εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό, όπου τερμάτισε επίσης τέταρτος στον δεύτερο τελικό, αυτή τη φορά με βελτιωμένη επίδοση 10.45 (0,6).

Στα 100 μ. με εμπόδια, η Σοφία Ιωσηφίδου σημείωσε 13.71 (-1,3) στον προκριματικό και κατέλαβε την έκτη θέση στη σειρά της. Στον δεύτερο τελικό του αγωνίσματος βελτίωσε την επίδοσή της σε 13.62 (-0,1), τερματίζοντας στην τέταρτη θέση.