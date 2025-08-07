Πέντε προκρίσεις σε τελικούς για την Ελλάδα στο ξεκίνημα του Ευρωπαϊκού Κ20

Με θετικό πρόσημο άνοιξε η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20 για την ελληνική αποστολή στο Τάμπερε της Φινλανδίας, με συνολικά πέντε προκρίσεις σε τελικούς και μία σε ημιτελικό στο πρώτο πρωινό πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Η Ραφαηλία Γιαννουλίδου εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά των 400μ. με εμπόδια. Τρέχοντας στην τρίτη προκριματική σειρά, τερμάτισε δεύτερη με χρόνο 1:00.12, πολύ κοντά στο ατομικό της ρεκόρ (59.87), και έδειξε ότι έχει τα περιθώρια να κινηθεί ακόμα πιο γρήγορα στα ημιτελικά, παρά τα τεχνικά λάθη που την επηρέασαν.

3/3 για τις ρίψεις – Στον τελικό Κανοτζιάν, Γεντέκος και Σαμολαδά

Ο Βαλάντης Κανοτζιάν έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη σφαιροβολία, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ με 18,68μ. στην τρίτη του προσπάθεια, που του χάρισε την 7η καλύτερη επίδοση των προκριματικών.

Ο Σωτήρης Γεντέκος στη σφυροβολία βελτίωσε από την πρώτη του βολή το ατομικό του ρεκόρ (69.50 μ.) και, αν και χρειάστηκε να περιμένει τα αποτελέσματα του δεύτερου γκρουπ, κατάφερε να περάσει ως 12ος στον τελικό.

Η Βασιλική Σαμολαδά πήρε επίσης την πρόκριση στον τελικό της δισκοβολίας με καλύτερη βολή στα 49.17μ., την 4η κορυφαία επίδοση της πρόκρισης, παρά την αρχική άκυρη προσπάθεια.

Στο τριπλούν η Μαμά πέρασε, η Ζάραγκα έμεινε εκτός

Η Ελένη Μαμά έκλεισε με επιτυχία το πρόγραμμα, περνώντας στον τελικό του τριπλούν με άλμα 12.89μ., παρά τις αντίξοες συνθήκες και τον δυνατό αντίθετο άνεμο. Αντιθέτως, η Μελίνα Ζάραγκα δεν κατάφερε να προκριθεί, με καλύτερη προσπάθεια στα 12.44μ., καταλαμβάνοντας τη 19η θέση.

Στον τελικό του μήκους ο Τζελέπης

Ο Σαράντης Τζελέπης εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του μήκους με άλμα 7.37μ., στην τρίτη του προσπάθεια. Ο 17χρονος άλτης πέτυχε την 6η καλύτερη επίδοση των προκριματικών και έδειξε σταθερότητα στις προσπάθειες του.

Ημιτελικά στα 100μ. για τον Βαβίλη

Ο Δημήτρης Βαβίλης προκρίθηκε στα ημιτελικά των 100μ. με επίδοση 10.81 (-1.1), τερματίζοντας τρίτος στην 1η σειρά. Αντιθέτως, οι Ρωμανός Σταθούρος (11.04) και Φίλιππος Γεωργαντάς (11.02) έμειναν εκτός.

Οριακός αποκλεισμός για τον Ανδρεάδη στα 400μ.

Παρότι ο Βλαδίμηρος Ανδρεάδης έτρεξε τα 400μ. σε 47.79, έχασε για 7 εκατοστά την πρόκριση στα ημιτελικά. Σημειώνεται πως συμμετείχε έχοντας ταλαιπωρηθεί από αμυγδαλίτιδα λίγες ημέρες πριν. Εκτός συνέχειας και οι Σπύρος Κονιδάρης (48.59) και Παναγιώτης Μπερτόλης (48.90).

Η Ρέμπελου εκτός ημιτελικών στα 400μ.

Η Κάλλια Ρέμπελου, αγωνιζόμενη από την 8η διαδρομή, τερμάτισε σε 56.11, επίδοση που την έφερε στη 39η θέση της κατάταξης.

Στο δέκαθλο, Αλεξόπουλος και Κοσμόπουλος συνεχίζουν με αξιοπρεπείς επιδόσεις

Οι Νίκος Αλεξόπουλος και Νίκος Κοσμόπουλος ολοκλήρωσαν τα τρία πρώτα αγωνίσματα του δεκάθλου με καλές επιδόσεις. Ο Αλεξόπουλος σημείωσε 11.24 στα 100μ., 6.83μ. στο μήκος και 14.24μ. στη σφαίρα, ενώ ο Κοσμόπουλος έκανε 11.08 στα 100μ., 6.50μ. στο μήκος και 13.54μ. στη σφαιροβολία. Στη συνολική κατάταξη, βρίσκονται στη 12η και 15η θέση αντίστοιχα.