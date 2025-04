Νέο παγκόσμιο ρεκόρ στη δισκοβολία από τον Μίκολας Αλέκνα με 75,56μ.

Ο Λιθουανός αθλητής, αργυρός Ολυμπιονίκης του Παρισιού και κάτοχος του προηγούμενου ρεκόρ (74,35μ. από το 2024), εντυπωσίασε ξανά στο ίδιο μίτινγκ.

Στην τέταρτη του προσπάθεια, ο Αλέκνα ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία τα 75 μέτρα, ρίχνοντας τον δίσκο στα 75,56μ. – μια βολή που τον καθιέρωσε στην κορυφή όλων των εποχών. Η σειρά των προσπαθειών του ήταν: 74,89μ. – άκυρη – άκυρη – 75,56μ. – άκυρη – άκυρη.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Αυστραλός Ματ Ντένι, ο οποίος με 74,78μ. στην πέμπτη του βολή, σημείωσε κι εκείνος επίδοση καλύτερη από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, κατακτώντας τελικά τη δεύτερη θέση στον αγώνα.

HE’S DONE IT AGAIN…TWICE 😳



🇱🇹's Mykolas Alekna smashes his own discus world record twice at the Oklahoma Throws Series World Invitational with a final throw of 75.56m 🔥



🇦🇺's Matt Denny takes 2nd with 74.78m — a mark that would’ve broken the previous WR 👀#ContinentalTour pic.twitter.com/iX0VXqfvXY