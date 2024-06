Ο μεγαλύτερος αγώνας ορεινού τρεξίματος Zagori Mountain Running επιστρέφει!

Το Zagori Mountain Running, το μεγαλύτερο trail running event βουνού της χώρας επιστρέφει πιο ανανεωμένο από ποτέ, γεμάτο προκλήσεις, για τον 13ο χρόνο του «στον τόπο πίσω από το βουνό», στο Ζαγόρι, στις 19-21 Ιουλίου 2024.

Tymfi’s 7 Summits

Τα βουνά αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ανθρώπινης ζωής και οι ορεινοί αγώνες του Ζαγορίου που ξεκίνησαν το 2011 συγκεντρώνουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και τους κορυφαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι κορυφές τους συμβολίζουν την ανθρώπινη επιμονή και θέληση, καθώς και το μοναδικό αίσθημα της ελευθερίας. Το 13o Zagori Mountain Running μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε το μαγευτικό τοπίο της Τύμφης, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορεινά συγκροτήματα της Ελλάδας, μέσα από τις 7 πιο εμβληματικές κορυφές της. Εντός των ορίων της περιλαμβάνεται ο Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου, προστατευόμενος βιότοπος Natura 2000, μια περιοχή με σπάνια χλωρίδα και πανίδα, το φαράγγι του Βίκου, η χαράδρα του Αώου και μια σειρά από τα μοναδικά γραφικά χωριά του Ζαγορίου τα οποία αποτελούν πλέον μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η περιοχή έχει ονομαστεί «Δρυμός των μεγάλων κορυφών» λόγω των πολλών απότομων και υψηλών κορυφών που έχει, με υψηλότερη αυτή της Γκαμήλας (2497m). Η αφίσα του 13ου Zagori Mountain Running εμπνέεται από την Τύμφη και τις 7 πιο εμβληματικές κορυφές της, Γκαμήλα, Αστράκα, Πλόσκος, Καρτερός, Μεγάλα Λιθάρια, Τσούκα Ρόσα, Γκούρα, προσπαθώντας να καταφέρει έστω και λίγο, να αποτυπώσει τη μαγεία και την επιβλητικότητα αυτού του μοναδικού τόπου.

6+1 μοναδικά πακέτα διαδρομών

Η φετινή διοργάνωση υπόσχεται νέες συγκινήσεις και εμπειρίες, μέσα από τις νέες χαραγμένες διαδρομές. Πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον, δημιούργησε νέες προκλήσεις για δρομείς όλων των ηλικιών και όλων των δυνατοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει 6+1 μοναδικά πακέτα διαδρομών για να επιλέξει ο κάθε δρομέας την πρόκληση που του ταιριάζει καλύτερα:

Challenge (60+33km) Για πρώτη φορά το 2024 θα διεξαχθεί ο αγώνας Challenge, που είναι στην ουσία ο συνδυασμός 2 αγώνων: του TeRA (60km) και του Zagori Classic Race 33km (33km). Δημιουργήθηκε για όλους εκείνους τους αθλητές που επιθυμούν να έρθουν αντιμέτωποι με την πρόκληση του να τρέξουν 2 αγώνες back-to-back, ξεπερνώντας τα προσωπικά τους όρια!

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ ενυδατώνει και αναζωογονεί όλους τους δρομείς και εθελοντές!

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ στηρίζει και φέτος τον αγώνα Zagori Mountain Running, ως Μεγάλος Χορηγός, προσφέροντας την απαραίτητη ενυδάτωση και αναζωογόνηση σε όλους τους αθλητές, ενώ παραμένει και Ονομαστικός Χορηγός του παιδικού αγώνα ΖΑΓΟΡΑΚΙ. Το ΖΑΓΟΡΙ δε θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη διοργάνωση δεδομένης της σταθερής προσήλωσης της εταιρείας στην προώθηση του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας, παράλληλα με την υγιεινή διατροφή την οποία υπηρετεί με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα του. Και σε αυτόν τον τόπο, «πίσω από το βουνό», το νερό το λέμε ΖΑΓΟΡΙ.

Δώρα finisher & δράσεις από τη The North Face

Για ακόμη μια χρονιά, η κορυφαία outdoor εταιρεία ένδυσης και εξοπλισμού, The North Face, θα βρίσκεται στο πλευρό του 13ου Zagori Mountain Running ως Μεγάλος Χορηγός με πολλές δράσεις και εκπλήξεις για το κοινό. Οι αθλητές που θα ολοκληρώσουν τους αγώνες TeRA και Classic Race 33km θα λάβουν μοναδικά δώρα της The North Face, που θα τους θυμίζουν τη δύναμη, την επιμονή, το πάθος και τις προκλήσεις που ξεπέρασαν με επιτυχία. Στο TeRA οι αθλητές που θα τερματίσουν έγκαιρα τον αγώνα, θα λάβουν το σακίδιο πλάτης THE NORTH FACE® – Vault 26.5L, ενώ στο Classic Race 33km τα συλλεκτικά THE NORTH FACE® REAXION AMP T-Shirts. Παράλληλα, θα δώσει την ευκαιρία στους μικρούς explorers να δοκιμάσουν, για ακόμα μία χρονιά, τις δυνατότητές τους και να διασκεδάσουν με ασφάλεια στον τοίχο αναρρίχησής της.

Το κορυφαίο κατάστημα της Fifth Element πρωταγωνιστεί και ευαισθητοποιεί

Η εταιρεία Fifth Element, παραμένει σταθερά Μεγάλος Χορηγός του Zagori Mountain Running από την πρώτη του κιόλας διοργάνωση, προσφέροντας χρηματικά έπαθλα και δωροεπιταγές στους αθλητές. Όλα αυτά τα χρόνια, δραστηριοποιείται με πάθος στο εμπόριο ποιοτικών αθλητικών & outdoor ειδών. Το κατάστημα Fifth Element συμβάλλει και φέτος ενεργά στην προστασία της φύσης και τον σεβασμό προς στο περιβάλλον, ενισχύοντας το έργο του Εθνικού Δρυμού Βίκου–Αώου. Μέρος των εσόδων από την αγορά του φετινού συλλεκτικού Buff® του Zagori Mountain Running 2024, Tymfi’s seven summits, που είναι αφιερωμένο στις 7 πιο εμβληματικές κορυφές του όρους Τύμφη, θα δοθούν για τον σκοπό αυτό. Το Buff® είναι διαθέσιμο για αγορά από το ηλεκτρονικό και το φυσικό κατάστημα Fifth Element: https://www.fifthelement.gr/el-buff-zagori-race-2024-original-136694-555-10-00

Ενίσχυση του Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών

Το συλλεκτικό βραχιολάκι του Zagori Mountain Running 2024 θα ενισχύσει φέτος το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) – «Χάρισε ζωή», διαθέτοντας όλα τα έξοδα για την εργαστηριακή ανάλυση και αποθήκευση των δειγμάτων που θα συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια των ημερών του αγώνα από την εθελοντική ομάδα “Dream Team – Χάρισε ζωή”. To ΚΕΔΜΟΠ βοηθά ασθενείς με καρκίνο του αίματος ή άλλες σοβαρές αιματολογικές παθήσεις, για τους οποίους η μόνη ελπίδα ζωής είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών από ένα συμβατό δότη. Η ομάδα θα ενημερώνει και θα πραγματοποιεί δειγματοληψία κατά τις ημέρες διεξαγωγής του αγώνα. Το συλλεκτικό βραχιολάκι μπορείτε να το προμηθευτείτε: α) στη ZMR EXPO, β) στο κατάστημα Fifth Element (Δαγκλή 2 & Παπάζογλου, Ιωάννινα), γ) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Νοσηλευτικής και δ) ηλεκτρονικά στο eshop της Fifth Element.

Στον Παγκόσμιο Χάρτη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το Ζαγόρι πλέον έχει κεντρικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε μια ιστορική απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση της Επιτροπής της Unesco στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, το Ζαγόρι αναδείχθηκε ως το πρώτο πολιτιστικό τοπίο της Ελλάδας που θα κοσμεί την παγκόσμια κληρονομιά. Αυτή η απόφαση αποτελεί την κορύφωση μιας πολυετούς προσπάθειας από την ελληνική κυβέρνηση και τους φορείς της Ηπείρου. Είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας και της αφοσίωσης προς τη διατήρηση και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Το Ζαγόρι, με τα εντυπωσιακά του τοπία, τα παραδοσιακά χωριά και την πλούσια ιστορία, πλέον αναγνωρίζεται ως πολιτιστικό κειμήλιο παγκόσμιας σημασίας. Αυτή η αναγνώριση δείχνει τη σημασία της διαφύλαξης των πολιτιστικών θησαυρών και της προώθησης του πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.