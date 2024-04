Χρηματικό έπαθλο άνω των 2,2 εκατ. ευρώ στους χρυσούς Ολυμπιονίκες θα μοιράσει η World Athletics (pic)

Η World Atletics γίνεται η πρώτη διεθνής ομοσπονδία που θα απονείμει χρηματικό έπαθλο στους αθλητές της, σε μία κίνηση που σκοπό έχει την στήριξη του αθλήματος και φυσικά των ίδιων των πρωταγωνιστών.

Για να γίνουμε πιο σαφείς, όπως ανακοινώθηκε από την ομοσπονδία, 50.000 δολάρια, δηλαδή κάτι παραπάνω από 46 χιλάδες ευρώ, θα δοθούν σε κάθε «χρυσό» νικητή των αγωνισμάτων του στίβου στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. 48 τα αγωνίσματα του στίβου, συνεπώς η World Athletics θα καταβάλλει το συνολικό ποσό των 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή κάτι παραπάνω από 2,2 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου σχεδιάζει την ανταμοιβή και των τριών νικητών σε κάθε αγώνισμα του στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ:

World Athletics introduces prize money for Olympic gold medallists at Paris 2024, and all medallists from LA28.