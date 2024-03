Ρεκόρ Ευρώπης στο 10άρι δρόμου για τον Γκρεσιέ (vid)

Ο 26χρονος δρομέας έτρεξε το 10άρι στην πόλη Λιλ και κατέκτησε την πρώτη θέση με επίδοση στο 27:07 για να καταρρίψει το 27:13 που άνηκε στον Ελβετό Τζούλιεν Βάντερς από το 2020.

Τη 2η θέση κέρδισε ο Τζέικομπ Κροπ από την Κένυα με 27:07, αλλά οι διαφορά τους ήταν στα εκατοστά και την 3η ο Άιζακ Εντιέμα (Κένυα) με 27:16.

Πλέον, ο Γκρεσιέ είναι κάτοχος δύο ευρωπαϊκών ρεκόρ αφού διατηρεί και την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στην Ευρώπη και στα 5χλμ δρόμου. O Γάλλος έχει εξασφαλίσει και τη συμμετοχή του στους ερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στη χώρα του καθώς έχει ήδη πιάσει το όριο για τα 5.000μ ενώ βρίσκεται εντός πρόκρισης και στα 10.000μ.

🚨🚨 RECORD D’EUROPE DU 10 KILOMÈTRES pour Jimmy Gressier (🇫🇷) en 27 minutes et 07 secondes ‼️‼️ Le Boulonnais remporte la course et efface des tablettes le mythique record de Julien Wanders (27min13) 🤯🤯 pic.twitter.com/xx9xjEwJXc