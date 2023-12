Ένα παπούτσι ειδικά για τον Τεντόγλου έφτιαξε η Adidas (pic)

Οι προετοιμασία του κορυφαίου άλτη στον κόσμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες συνεχίζεται με την Adidas να δημιουργεί ένα παπούτσι αποκλειστικά για τον Μίλτο Τεντόγλου.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΣΕΓΑΣ αναφέρει:

Αγωνιστικό παπούτσι για τον Έλληνα Ολυμπιονίκη του άλματος εις μήκος, Μίλτο Τεντόγλου, δημιούργησε η χορηγός εταιρία του πρωταθλητή μας και του ΣΕΓΑΣ, Adidas.

Ο Τεντόγλου ταξίδεψε στα κεντρικά της εταιρίας στην πόλη Χερτσογκενάουραχ στη Γερμανία, όπου οι άνθρωποι της Adidas κατέγραψαν όλα τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του (διαστάσεις, πέλμα, γωνίες, βάρος) ώστε να δημιουργήσουν το ιδανικό γι’ αυτόν αξεσουάρ.

Μέσα σε ένα μήνα το παπούτσι ήταν έτοιμο για να το χρησιμοποιήσει στις φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις του ο Έλληνας πρωταθλητής, έτσι ώστε να φτάσει στο μάξιμουμ της απόδοσής του.

Όπως βλέπετε και στην εικόνα, το παπούτσι που κατασκεύασε η Adidas, φέρει την ελληνική σημαία και τη φράση THE WILL OF D. Πρόκειται για έναν όρο που εμφανίζεται στο ιαπωνικό μάνγκα One Piece και αντιστοιχεί σε ένα όνομα που είχε δοθεί σε όσους αμφισβητούσαν την Παγκόσμια Διακυβέρνηση. Είναι γνωστό ότι ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι λατρεύει τα ιαπωνικά μάνγκα, μια μορφή εικονογραφημένων κόμικ που αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία στα τέλη του 19ου αιώνα.

Το ίδιο παπούτσι (χωρίς φυσικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Μίλτου), θα τεθεί σε μαζική παραγωγή το καλοκαίρι του 2024 και θα είναι διαθέσιμο για όποιον ενδιαφέρεται να το αποκτήσει.