Σοκαριστική στιγμή για τον Καραλή: Έσπασε το κοντάρι σε προσπάθεια για άλμα! (vid)

Ο Έλληνας πρωταθλητής ευτυχώς απέφυγε τον τραυματισμό, κάνοντας λόγο για μια άσχημη ημέρα στην δουλειά, με τον Καραλή να ολοκληρώνει τον αγώνα του στην 5η θέση με άλμα στα 5,45 μέτρα.

«Κακή ημέρα στην δουλειά σήμερα αλλά όλα είναι καλά! Ολοκλήρωσα το μίτινγκ χωρίς τραυματισμό και πιο πεινασμένος για τον επόμενο αγώνα», ανέφερε σε μήνυμά του ο Εμμανουήλ Καραλής.

Bad day at the office today but it’s all good!

Finished the meet injured free and hungrier for the next one 🙏🏾 pic.twitter.com/K9ZbggN30Q