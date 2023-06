Αυστραλός επιχειρηματίας διοργανώνει Αγώνες για ντοπαρισμένους, τους «Enhanced Games»

Οι Αγώνες που φιλοδοξούν να υποσκελίσουν τη δόξα των Ολυμπιακών Αγώνων «θα εξαφανίσουν όλα τα παγκόσμια ρεκόρ», σύμφωνα με τον Ντε Σοόουζα, ο οποίος είναι και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής εκτός από εμπνευστής.

Το πρόγραμμα των αγώνων θα περιλαμβάνει στίβο, κολύμβηση, άρση βαρών, γυμναστική και κάποια μαχητικά αθλήματα, τα οποία ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί, όπως δεν έχουν ανακοινωθεί και οι εγκαταστάσεις που θα φιλοξενηθούν.

Στην ιστοσελίδα των Αγώνων https://enhanced.org/, υπάρχει βίντεο με τον ταχύτερο άνθρωπο στον κόσμο, ο οποίος «έχει σπάσει το ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ στα 100 μ., έχει ξεκλειδώσει τις αληθινές αθλητικές του δυνατότητες, αλλά ο κόσμος δεν είναι έτοιμος γι αυτόν», όπως σημείωσε ο Ντε Σοόουζα, ο οποίος καλεί τον κόσμο να δώσει το «παρών» στα 2024 Enhanced Games. Μάλιστα, κατηγορεί την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για διασυρμό των αθλητών που έχουν βρεθεί θετικοί.

Στους αγώνες θα επιτρέπεται στους συμμετέχοντες η χρήση απαγορευμένων ουσιών και φυσικά δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος ντόπινγκ, σύμφωνα με τον Ντε Σόουζα. «Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, τρέχει για περισσότερα από 100 χρόνια ένα μονοπώλιο στον αθλητισμό. Πλέον θα έχει ανταγωνιστή. Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Το γνωρίζω πως θα παίξουν βρώμικα. Ξέρω ότι θα μας απειλήσουν, αλλά τελικά ξέρουμε ότι είμαστε ηθικά σωστοί» τόνισε ο Ντε Σόουζα και πρόσθεσε,

«Οι αθλητές είναι ενήλικες και έχουν το δικαίωμα να κάνουν ότι θέλουν με το σώμα τους. Είναι δικό τους και δική τους είναι και η επιλογή. Καμία κυβέρνηση και καμία διεθνή ομοσπονδία δεν πρέπει να παίρνει αποφάσεις για τους αθλητές, ειδικότερα όσον αφορά προϊόντα που εγκρίνονται διαρκώς από τους οργανισμούς φαρμάκων».

Η ιδέα του Ντε Σόουζα γεννήθηκε από την περιέργεια του να ανακαλύψει τα ανθρώπινα όρια επεσήμανε σε συνέντευξη του στον Guardian: «Δεν τίθεται ζήτημα αν μπορούμε να καταρρίψουμε το φράγμα των 9 δευτερολέπτων στα 100 μ. Φυσικά και μπορούμε. Θελω να δω να καταρρίπτοντα παγκόσμια ρεκόρ 40, 50 και 60 ετών. Η χρήση των ουσιών θα γίνει και πιο ασφαλής γιατί έτσι όπως έχει δομηθεί το σύστημα τώρα με WADA, USADA, Athletics Integrity Unit κτλ, που ο σκοπός τους είναι να σταματήσουν την επιστημονική εξέλιξη, έχουν οδηγήσει τους αθλητές να καταφεύγουν σε επικίνδυνες για την υγεία τους πρακτικές».

O Ντε Σόυζα σκοπεύει να προσελκύσει αθλητές ακολουθώντας ένα μοντέλο όπως το ATP στο τένις όπου ο οργανισμός ανήκει στους τενίστες. «Όποιος συμμετέχει θα παίρνει και μετοχές και αυτό θα είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο να αποκτήσει και κέρδος από τους αγώνες για τους οποίους ήδη έχουν ενδιαφερθεί να επενδύσουν μεγάλες εταιρείες από την Σίλικον Βάλεϊ».

Ουσιαστικά οι Αγώνες θα είναι ένας συνεταιρισμός αθλητών, επιστημόνων και γιατρών, στον οποίο έχουν ήδη έχουν ανταποκριθείς δηλώνοντας συμμετοχή δύο διάσημοι Αυστραλοί αθλητές.

H Αυστραλή «χρυσή» Ολυμπιονίκης της ποδηλασίας, Άννα Μαρς η οποία είναι επικεφαλής της αποστολής στο Παρίσι το 2024, σχολίασε αναφορικά με το εγχείρημα του Ντε Σόουζα: «Είναι αστείο, για να είμαι ειλικρινής. Είναι άδικο και επικίνδυνο. Απλώς δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό».

