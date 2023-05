Η Φιλτισάκου στην 8η θέση των 35χλμ. βάδην, παγκόσμιο ρεκόρ από τη Μαρία Πέρεθ

Η Κυριακή Φιλτισάκου τερμάτισε στην όγδοη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων βάδην, στα 35χλμ στην Τσεχία, σε έναν αγώνα στον οποίο Ισπανίδα Μαρία Πέρεθ τερμάτισε σε 2.37.15 σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Η 23χρονη Ελληνίδα αθλήτρια, η οποία προερχόταν από τον τραυματισμό στον ώμο, διένυσε την απόσταση σε 2 ώρες 55.00 και βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ.

Πίσω από την Πέρεθ τερμάτισαν οι Γκονζάλεθ (2.45.42) και Μοντεσίνος (2.45.58), ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι οι πρώτες 15 του αγώνα ξεπέρασαν τα φετινά ή ατομικά τους ρεκόρ.

Στη 19η θέση τερμάτισε η Σοφία Αλικανιώτη με 3 ώρες 09.21 επίδοση που αποτελεί ατομικό της ρεκόρ, αφού βελτιώνει το 3.13.24 από φέτος και στην 20η τερμάτισε η Έφη Κουρκουτσάκη με 3 ώρες 10.50.

Ο 36χρονος Γιάννης Καυκάς τερμάτισε στην 18η θέση στους άνδρες σε 2 ώρες 40.53 και βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ (ήταν 2.45.19).

Νικητής στα 35χλμ. βάδην ήταν ο Ισπανός Αλβαρο Μαρτόν με 2.25.35 και νέο εθνικό ρεκόρ και ακολούθησε με ρεκόρ Γερμανίας ο Κριστόφερ Λίνκε με 2.27.05 και τρίτος ήταν ο Μιγκέλ Λόπεζ με 2.27.33.



Récord mundial! 🤯🤯🤯



Maria Perez 🇪🇸 wins the 35km race walk at the European Race Walking Team Championships in 2:37:15! 🥵



A world record by 29 seconds! ✨#Podebrady2023 pic.twitter.com/mu6TcOyt4P