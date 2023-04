Η Τζάκσον σημείωσε την κορυφαία εφετινή επίδοση στον κόσμο στα 100μ

Η Τζαμαϊκανή πρωταθλήτρια των δρόμων ταχύτητας, έτρεξε την «κούρσα της μίας ανάσας», σε 10 δευτερόλεπτα και 82 εκατοστά, κατά την διάρκεια διεθνούς μίτινγκ, MVP Velocity Fest 13, που διεξήχθη εχθές (22/4) στο Κίνγκστον.

Η 28χρονη Τζάκσον, άρχισε την καριέρα της στα 400 μέτρα, αλλά αποδίδει εξ΄ ίσου καλά και στα σπριντ, καθώς έχει «στα πόδια» της 10.71 στα 100 μέτρα από το μίτινγκ του Μονακό, το 2022, ενώ είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 200 μέτρα, αγώνισμα στο οποίο έχει σημειώσει επίδοση 21.45, που είναι η δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών, πίσω από το 21.34 της Φλόρενς Γκρίφιθ-Τζόινερ.

10.82s!!🔥🔥



Shericka Jackson 🇯🇲 clocked a new 100m World Lead (WL) of 10.82s (-0.1) at the Velocity Fest in Kingston for her opener!

Natasha Morrison 🇯🇲 was 2nd in 11.09s. pic.twitter.com/qxXTJzGwkm