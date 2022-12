Eπέζησε από αεροπορικό ατύχημα ο Ντέιβιντ Ρουντίσα

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στα 800 μέτρα, ταξίδευε με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας βετεράνων της Κένυας, το περασμένο Σάββατο, όταν λίγο μετά την απογείωση η μηχανή σταμάτησε να δουλεύει!

Ο πιλότος δοκίμασε να κάνει αναγκαστική προσγείωση σε μία κοιλάδα χωρίς ωστόσο ευτυχώς η πρόσκρουση δεν ήταν ισχυρή με τον Ρουντίσα να γλιτώνει με μερικές γρατζουνιές και μώλωπες. Αντίθετα, ο συνεπιβάτης του, ο Ολε Μαράι, τραυματίστηκε στα πλευρά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο.

«Κράτησε επτά ή οκτώ λεπτά η πτήση και ξαφνικά η μηχανή σιώπησε», δήλωσε ο Ολυμπιονίκης του 2012 και του 2016, ο οποίος σημείωσε ότι ο πιλότος κατάφερε να ελέγξει την πρόσκρουση με το έδαφος, πηγαίνοντας πάνω από δέντρα.

«Είδε έναν χώρο για να κάνει αναγκαστική προσγείωση, αλλά ένα από τα δύο φτερά έσπασε σε πρόσκρουση πάνω σε δέντρο και άρχισε να περιστρέφεται πριν βρεθεί στο έδαφος. Ευχαριστούμε τον Θεό που βγήκαμε με μερικά μικρά τραύματα από αυτό. Ηταν τρομακτικό. Κρατούσα την καρδιά μου και προσευχόμουν. Ο πιλότος έκανε εκπληκτική δουλειά κρατώντας το για ώρα στον αέρα» κατέληξε ο Ρουντίσα.

