Σκάνδαλο μεγατόνων: Άφησαν εκτός 10άδας στην ψηφοφορία για τους κορυφαίους αθλητές τον Τεντόγλου!

Μία απόφαση που προκαλεί πολλά ερωτηματικά πήρε η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου, αφήνοντας τον Μίλτο Τεντόγλου έξω από τη 10άδα των υποψήφιων για το βραβείο του καλύτερου αθλητή της χρονιάς για το 2022, παρά το γεγονός ότι φέτος έχει πετύχει πράγματα που θα του έδιναν, υπό φυσιολογικές συνθήκες, όχι απλά θέση στη 10άδα αλλά και πιθανότητες για κατάκτηση του βραβείου.

Ο Έλληνας αθλητής πήρε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό, το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο ανοιχτού στίβου και παράλληλα έκανε και την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για το 2022.

Κι όμως, παρ’ όλα αυτά, δεν είναι καν μέσα στους 10 αθλητές που επέλεξε η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου για τον τίτλο του κορυφαίου, επιλέγοντας τους εξής…

Who is your Male Athlete of the Year?#AthleticsAwards pic.twitter.com/l4CNs2ReSD