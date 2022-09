Η Ντρισμπιώτη υποψήφια για τον τίτλο της κορυφαίας Ευρωπαίας της χρονιάς

Η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης του βάδην, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, όχι απλά περιλαμβάνεται στη δεκάδα που ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία, αλλά θεωρείται και από τα φαβορί για να βρεθεί στην τελική τριάδα, η οποία θα ανακοινωθεί στις αρχές Οκτωβρίου.

Άλλωστε, το σπάνιο κατόρθωμά της, να κερδίσει μέσα σε τέσσερις ημέρες το χρυσό μετάλλιο, τόσο στα 20χλμ. όσο και στα 35χλμ. βάδην, την κατέστησε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που έγινε τον περασμένο μήνα στο Μόναχο.

Τα αποτελέσματα θα προκύψουν από τις ψήφους των φιλάθλων μέσω social media, των εθνικών ομοσπονδιών, των δημοσιογράφων και της ειδικής επιτροπής της EA (από 25% η κάθε ψηφοφορία). Η ανακοίνωση και βράβευση του νικητή θα γίνει στις 22/10, στο Gala της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, στο Ταλίν.

