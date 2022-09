Η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στο Santorini Experience 2022

Το Santorini Experience 2022, βρίσκεται προ των πυλών για την 6η χρονιά του, έτοιμο να αναδείξει τον πολιτιστικό, αθλητικό και θαλάσσιο τουρισμό του νησιού.

Με κύριο χαρακτηριστικό τις νέες εντυπωσιακές διαδρομές στο τρέξιμο και την καθιερωμένη και μοναδική διαδρομή κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης, ερασιτέχνες και επαγγελματίες κολυμβητές και δρομείς από όλο τον κόσμο θα επισκεφτούν τη Σαντορίνη, στις 23-25 Σεπτεμβρίου.

Η έκθεση της Δαιδαλικής Κόρης είναι πλέον γεγονός

Η Δαιδαλική Κόρη της Θήρας, το σπάνιο αριστούργημα της ελληνικής γλυπτικής του 7oυ αιώνα π.Χ., που ήρθε στο φως το 2000 από τον Θηραίο αρχαιολόγο Χαράλαμπο Σιγάλα, κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας στο νεκροταφείο της αρχαίας πόλης της Θήρας, στη νοτιοανατολική Σελλάδα, αποτελεί πλέον το κεντρικό έκθεμα του υπό ανακαίνιση Αρχαιολογικού Μουσείου Θήρας. Το παγκόσμιο κοινό έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει πλέον την υπερφυσικού μεγέθους αρχαϊκή κόρη από λευκό ναξιώτικο μάρμαρο, ύψους 2,30μ. και βάρους 750 κιλών, στο υπό ανακαίνιση Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας, στα Φηρά. Παράλληλα, σπουδαίοι αθλητές θα μεταφέρουν το μήνυμα πολιτισμού, που εκπέμπει η Δαιδαλική Κόρη της Θήρας, μέσα από την παρουσία τους στο φετινό Santorini Experience.

Η κορυφαία αθλήτρια βάδην στην Ευρώπη θα βρίσκεται στη Σαντορίνη

Η δύο φορές χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης και Ολυμπιονίκης του βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, που τίμησε τη χώρα μας και μας έκανε όλους περήφανους με τις επιτυχίες της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μονάχου, θα βρεθεί για πρώτη φορά στο Santorini Experience.

Τη διοργάνωση θα τιμήσουν επίσης, με την παρουσία τους στην κολύμβηση, η Ολλανδή, χρυσή και αργυρή Ολυμπιονίκης, παγκόσμια πρωταθλήτρια και 8 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης Sharon van Rouwendaal, η Βρετανίδα, δύο φορές αργυρή Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης Jazz Carlin και η παγκόσμια πρωταθλήτρια κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης και εκπρόσωπος των αθλητών στο ΔΣ της ΚΟΕ, Κέλλυ Αραούζου.

Το τρέξιμο κοσμούν με την συμμετοχή τους ένα από τα κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου, ο Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στα 400μ. με εμπόδια Περικλής Ιακωβάκης και ο Ελληνοαμερικανός υπεραμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης, που με τη συμμετοχή του θα προβάλλει και θα διαδώσει το μήνυμα του αθλητισμού και του πολιτισμού της Σαντορίνης, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε όλο τον κόσμο. 30% σε Ακτοπλοϊκά με τη Blue Star Ferries

Όσοι επισκεφτούν τη Σαντορίνη ακτοπλοϊκώς, για το 6 ο Santorini Experience, θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν για ακόμη μία χρονιά με την ασφάλεια και την άνεση της Blue Star Ferries, του Επίσημου Χορηγού της διοργάνωσης. Η κορυφαία ελληνική εταιρεία επιβατηγού ναυτιλίας προσφέρει έκπτωση 30% για κάθε συμμετέχοντα σε όλες τις θέσεις εκτός καμπινών, καθώς και έκπτωση 30% για τα οχήματα τους (Ι.Χ. & μοτοσυκλέτες), ενώ οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα έκπτωσης για επιπλέον 3 άτομα ο καθένας από Πειραιά,

Κυκλάδες & Δωδεκάνησα προς Σαντορίνη με επιστροφή

Τρέξε στον Ημιμαραθώνιο «Δαιδαλική Κόρη της Θήρας». Ο Ημιμαραθώνιος «Δαιδαλική Κόρη της Θήρας» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022 στις 07:45π.μ. με εκκίνηση από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Οία, πέρασμα από τις μαγευτικές περιοχές του Ημεροβιγλίου και των Φηρών και τερματισμό πάλι πίσω στην Οία.

Τρέξε στα 5χλμ «Αριστείδης Αλαφούζος»

Η νέα προσθήκη στο φετινό πρόγραμμα αφορά στο τρέξιμο και τη διαδρομή 5χλμ που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στις 18:00μ.μ., στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, όπου βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους προϊστορικούς οικισμούς της Ευρώπης, που έχει ανασκαφεί μερικώς και έχει φέρει στο φως σπουδαία δείγματα πολιτισμού. Οι δρομείς με αφετηρία την εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ θα κατευθυνθούν προς τον Φάρο του Ακρωτηρίου, έναν από τους παλαιότερους φάρους της Ελλάδας, που κατασκευάστηκε το 1892 και θα φτάσουν στο δυτικότερο σημείο του νησιού, επιστρέφοντας πάλι πίσω στον Άγιο Ραφαήλ για τον τερματισμό τους. Οι αγώνες δρόμου συνδιοργανώνονται με τον ΑΣ Ήφαιστο Θήρας και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων.

Λάβε μέρος στην Κολυμβητική Διαδρομή «L & E Nomikos» 1,5 μιλίου από το Ηφαίστειο

Οι συμμετέχοντες αθλητές θα κολυμπήσουν στη μοναδική κολυμβητική διαδρομή ανοιχτής θαλάσσης «L & E Nomikos», 1,5 μιλίου (2,4 χλμ) του Santorini Experience, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022 στις 10:00π.μ., από το ηφαίστειο έως το παλιό λιμάνι των Φηρών, με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ). Η ονοματοδοσία της διαδρομής δόθηκε προς τιμήν του ευεργέτη Ευάγγελου Νομικού και της συζύγου του, στη μνήμη της οποίας δημιουργήθηκε το ομώνυμο Ίδρυμα, το οποίο κατασκεύασε, πριν 40 χρόνια το οραματικό έργο του Τελεφερίκ. Τη διαδρομή έχει σχεδιάσει οντεχνικός διευθυντής του αγώνα με Ολυμπιακές και παγκόσμιες διακρίσεις στην κολύμβηση, Νίκος Γέμελος.

Παραλαβή Αγωνιστικού Πακέτου από το Κατάστημα Alafouzos Sport

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παραλάβουν το αγωνιστικό πακέτο συμμετοχής τους από το κατάστημα Alafouzos Sport στα Φηρά, Official Sports Store της διοργάνωσης. Το ωράριο εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων θα είναι από τις 09:00π.μ. έως τις 21:00μ.μ την

Παρασκευή 23/09 και το Σάββατο 24/09.

Δες εδώ το πλήρες πρόγραμμα: https://bit.ly/3DsRhRi

Δες εδώ τις διαδρομές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους: https://bit.ly/3dXUiOH

Κάνε την εγγραφή σου – Δωρεάν συμμετοχή για τους Δημότες Θήρας

Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν άμεσα την εγγραφή τους και να λάβουν μέρος στις εντυπωσιακές διαδρομές του Ημιμαραθώνιου «Δαιδαλική Κόρη της Θήρας», των 5χλμ «Αριστείδης Αλαφούζος» και Κολύμβησης «L & E Nomikos» 1,5 μιλίου. Οι δημότες Θήρας έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος δωρεάν. Κάνε εδώ την εγγραφή σου: https://bit.ly/3Sgj4tk

Για τις ομαδικές εγγραφές 10 ατόμων και άνω ισχύει έκπτωση 20%. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη διοργάνωση.

Official Sponsors της διοργάνωσης είναι οι Metaxa Hospitality Group - Santo Maris και Blue Star Ferries.

Signature Sponsor είναι το Seaside Santorini. Official Water της διοργάνωσης είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος. Official Sports Store είναι το Alafouzos Sport. Official Sports Supplier είναι η Luanvi. Official Travel Partner είναι η Englobia.

Επίσημοι Υποστηρικτές είναι οι Esperisma bar restaurant και Caldera Yachting. Partners της διοργάνωσης είναι οι Blue Island Rental, Trinacria, Travel to Greece by Med Shore Tours & Travel, Holiday Tours Santorini, Lux Bar Santorini, εστιατόριο Τα Δελφίνια, εστιατόριο Η Σκάλα και Volcano View.

Αρωγοί της διοργάνωσης είναι οι: Συνένωση Λεμβούχων Θήρας, Lifeguard Patrol, Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας και Erotokritos Cretan Bakery.

Η Englobia ως Official Travel Partner της διοργάνωσης, φροντίζει για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων και τη διαμονή τους στη Σαντορίνη κατά τη διάρκεια του event. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν απευθείας το πακέτο τους για το Santorini Experience, το οποίο περιλαμβάνει διαμονή και ενοικίαση αυτοκινήτου. Δες εδώ περισσότερες πληροφορίες για τα πακέτα: https://www.englobia.com/vacation-packages/santorini- experience-travel-package. Εκμεταλλεύσου την έκπτωση 10% που προσφέρει η Englobia στα πακέτα της, αξιοποιώντας το εκπτωτικό κουπόνι στο ακόλουθο link: https://www.englobia.com/santorini-experience-2022

Οι Χορηγοί Φιλοξενίας, που προσφέρουν τεράστια υποστήριξη στη διοργάνωση μέχρι στιγμής είναι τα ξενοδοχεία: Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, Canaves Oia, Nous Santorini, Kivotos Santorini, Fanouris Condo, Apeiron Blue Santorini Luxury Suites, West East Suites, Sienna Eco Resort, White Pearl Villas, De Sol Hotel & Spa, The Tsitouras Collection, 270 Oia’s View Lydia’s House Santorini, El Greco Resort & Spa, Santorini Palace, Vedema - A Luxury Collection Resort Santorini, K & K Unique Holiday Homes, Andronis Colombo’s Beachfront Hotel, Loizos Stylish Residences, Santo Houses, Holiday Beach Resort, Marvarit Suites, Glaros Hotel Santorini, Athina Luxury Suites.

Το Santorini Experience, γίνεται φέτος για 6 η χρονιά και αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του τμήματος Αθλητικού Τουρισμού της ActiveMedia Group.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού καθώς και με την έγκριση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

Το Santorini Experience έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Sports Production: ActiveMedia Group. Περισσότερες πληροφορίες: www.santorini-experience.com

(photo by Nassos Triantafyllou / azsportsimages)