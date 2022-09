Η Ντρισμπιώτη υποψήφια κορυφαία αθλήτρια της Ευρώπης για τον μήνα Αύγουστο (pic)

Η αθλήτρια του Ναπολέοντα Κεφαλόπουλου ήταν νικήτρια σε δύο αγωνίσματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου, αφού τερμάτισε πρώτη στα 35χλμ. και 20χλμ. βάδην σημειώνοντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές της διοργάνωσης.

Οι φίλοι του στίβου μπορούν να ψηφίσουν την Ελληνίδα αθλήτρια στο Instagram και το Twitter της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Η ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή έως την Τρίτη (13/9). Η Ντρισμπιώτη πραγματοποίησε φέτος εξαιρετική σεζόν με αποκορύφωμα τα δύο χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό του Μονάχου.

Vote now for your women's Athlete of the Month!