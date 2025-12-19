Η Κορακάκη περιμένει το πρώτο της παιδί: «Η οικογένειά μας μεγαλώνει» (pic)

Ένα πολύ όμορφο κεφάλαιο ανοίγει στη ζωή της Άννα Κορακάκη, καθώς η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος και περιμένει το πρώτο της παιδί.

Η 29χρονη σκοπεύτρια και ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης, με τον οποίο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Σεπτέμβριο του 2023, ετοιμάζονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η Άννα Κορακάκη μοιράστηκε φωτογραφίες με τη φουσκωμένη κοιλιά της, συνοδεύοντάς τες με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, μέσα από το οποίο αποκάλυψε και το φύλο του μωρού:

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει…δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα, να χτυπάνε πια για ‘σένα. Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως».