Χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στο ομαδικό σκιτ των ανδρών

Η Εθνική ομάδα σκιτ ανδρών χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πήλινου στόχου, που διεξάγεται στη Μαλακάσα.

Οι Νίκος Μαυρομμάτης, Παναγιώτης Γεροχρήστος και Μπάμπης Χαλκιαδάκης κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό, συγκεντρώνοντας συνολικά 361/375 επιτυχίες.

Η ελληνική τριάδα είχε εντυπωσιακή παρουσία στον προκριματικό γύρο, με τον Μαυρομμάτη να πετυχαίνει 122/125, τον Γεροχρήστο 120/125 και τον Χαλκιαδάκη 119/125. Οι εξαιρετικές τους βολές την Κυριακή (12/10), με 24, 24 και 25 αντίστοιχα, ανέβασαν την Ελλάδα πάνω από τη Γαλλία και την Τσεχία στην τελική κατάταξη. Σε ισοβαθμία με τη Γαλλία, η Εθνική μας πήρε την τρίτη θέση χάρη στο καλύτερο σκορ στον τελευταίο γύρο (73/75 έναντι 71/75).

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι ΗΠΑ (Χάνκοκ, Έλιοτ, Πρινς) με 365/375, ενώ το αργυρό πήγε στην Ιταλία (Ροσέτι, Πιτίνι, Παλμούτσι) με 363/375.

Στο ατομικό, ο Νίκος Μαυρομμάτης στάθηκε μία ανάσα από τον τελικό, ολοκληρώνοντας τον προκριματικό με 122/125 και τερματίζοντας στην 8η θέση. Μετά από 15 άψογες βολές, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αποκλείστηκε οριακά, χάνοντας το εισιτήριο για την τελική εξάδα.

Στον τελικό των γυναικών, η Εμμανουέλα Κατζουράκη ήταν η μοναδική ελληνική παρουσία, ολοκληρώνοντας τη συμμετοχή της στην 6η θέση παγκοσμίως. Η πρωταθλήτρια από τα Χανιά, που μπήκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των προκριματικών, σημείωσε 15/20 επιτυχίες στον πρώτο γύρο και αποκλείστηκε στο πρώτο στάδιο, σε ισοπαλία με την Κύπρια Κωνσταντία Νικολάου, η οποία προχώρησε βάσει καλύτερης θέσης στα προκριματικά.

Το χρυσό μετάλλιο στο σκιτ γυναικών κατέκτησε η Αμερικανίδα Σαμ Σάιμοντον με 57/60, το αργυρό η Γκαμπριέλα Ροντρίγκεζ από το Μεξικό (54/60) και το χάλκινο η Βικτόρια Λάρσον από τη Σουηδία (44/50).