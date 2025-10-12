Χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στο ομαδικό σκιτ των ανδρών

Οι Νίκος Μαυρομμάτης, Παναγιώτης Γεροχρήστος και Μπάμπης Χαλκιαδάκης κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό, συγκεντρώνοντας συνολικά 361/375 επιτυχίες.
Η ελληνική τριάδα είχε εντυπωσιακή παρουσία στον προκριματικό γύρο, με τον Μαυρομμάτη να πετυχαίνει 122/125, τον Γεροχρήστο 120/125 και τον Χαλκιαδάκη 119/125. Οι εξαιρετικές τους βολές την Κυριακή (12/10), με 24, 24 και 25 αντίστοιχα, ανέβασαν την Ελλάδα πάνω από τη Γαλλία και την Τσεχία στην τελική κατάταξη. Σε ισοβαθμία με τη Γαλλία, η Εθνική μας πήρε την τρίτη θέση χάρη στο καλύτερο σκορ στον τελευταίο γύρο (73/75 έναντι 71/75).
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι ΗΠΑ (Χάνκοκ, Έλιοτ, Πρινς) με 365/375, ενώ το αργυρό πήγε στην Ιταλία (Ροσέτι, Πιτίνι, Παλμούτσι) με 363/375.
Στο ατομικό, ο Νίκος Μαυρομμάτης στάθηκε μία ανάσα από τον τελικό, ολοκληρώνοντας τον προκριματικό με 122/125 και τερματίζοντας στην 8η θέση. Μετά από 15 άψογες βολές, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αποκλείστηκε οριακά, χάνοντας το εισιτήριο για την τελική εξάδα.
Στον τελικό των γυναικών, η Εμμανουέλα Κατζουράκη ήταν η μοναδική ελληνική παρουσία, ολοκληρώνοντας τη συμμετοχή της στην 6η θέση παγκοσμίως. Η πρωταθλήτρια από τα Χανιά, που μπήκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των προκριματικών, σημείωσε 15/20 επιτυχίες στον πρώτο γύρο και αποκλείστηκε στο πρώτο στάδιο, σε ισοπαλία με την Κύπρια Κωνσταντία Νικολάου, η οποία προχώρησε βάσει καλύτερης θέσης στα προκριματικά.
Το χρυσό μετάλλιο στο σκιτ γυναικών κατέκτησε η Αμερικανίδα Σαμ Σάιμοντον με 57/60, το αργυρό η Γκαμπριέλα Ροντρίγκεζ από το Μεξικό (54/60) και το χάλκινο η Βικτόρια Λάρσον από τη Σουηδία (44/50).