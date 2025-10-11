Σε τροχιά τελικού η Κατζουράκη, εξαιρετική πορεία και για τον Μαυρομμάτη

Με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα των προκριματικών του σκιτ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τουφεκιών που διεξάγεται στη Μαλακάσα, καθώς οι Έλληνες σκοπευτές σημείωσαν άνοδο στην κατάταξη και διατηρούν ζωντανές τις ελπίδες τους για διάκριση.

Η Εμμανουέλα Κατζουράκη βρίσκεται πλέον σε εξαιρετική θέση για να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέβηκε μία θέση, καταλαμβάνοντας την τέταρτη με συνολικά 96 επιτυχημένες βολές, μόλις έναν γύρο πριν από την ολοκλήρωση των προκριματικών. Θυμίζουμε πως στον τελικό προκρίνονται οι έξι πρώτες αθλήτριες.

Στο αγώνισμα των ανδρών, ο Νίκος Μαυρομμάτης συνέχισε με σταθερή απόδοση και ανέβηκε στην όγδοη θέση, έχοντας πετύχει 98 επιτυχημένα πιάτα. Ο Παναγιώτης Γεροχρήστος ακολουθεί στην 24η θέση με 96, ενώ ο Μπάμπης Χαλκιαδάκης βρίσκεται 59ος με 94.

Στην ομαδική κατάταξη των ανδρών, η ελληνική ομάδα -αποτελούμενη από τους Μαυρομμάτη, Γεροχρήστο και Χαλκιαδάκη- βρίσκεται στην πέμπτη θέση με συνολικά 288 πιάτα.

Ο τελευταίος γύρος των 25 βολών θα πραγματοποιηθεί αύριο, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, ενώ στη συνέχεια θα διεξαχθούν οι τελικοί τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, όπου θα συμμετάσχουν όσοι εξασφαλίσουν την πρόκριση.