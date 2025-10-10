Δυναμική εκκίνηση για Κατζουράκη και Μαυρομμάτη στη Μαλακάσα

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε για τα ελληνικά χρώματα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πήλινου στόχου που φιλοξενείται για πρώτη φορά στη Μαλακάσα.

Από την πρώτη ημέρα των προκριματικών στο αγώνισμα του σκιτ, οι Εμμανουέλα Κατζουράκη και Νίκος Μαυρομμάτης πραγματοποίησαν εντυπωσιακές εμφανίσεις, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες για πρόκριση στους τελικούς.

Η Εμμανουέλα Κατζουράκη, πέμπτη Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ολοκλήρωσε τις δύο πρώτες σειρές βολών με εξαιρετική επίδοση, πετυχαίνοντας 48 στους 50 στόχους (23 + 25). Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρίσκεται προσωρινά στην έκτη θέση ανάμεσα σε 58 αθλήτριες και παραμένει σε τροχιά τελικού, καθώς μόνο οι έξι κορυφαίες θα προκριθούν στην τελική φάση της Κυριακής. Η συνέχεια των προκριματικών περιλαμβάνει ακόμη 50 πιάτα το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και 25 το πρωί της Κυριακής 12 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η 19χρονη Άννα Μαρία Μαρκαντωνάκη ολοκλήρωσε την πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με 40 επιτυχίες σε 50 προσπάθειες (18 + 22), καταλαμβάνοντας την 55η θέση.

Στους άνδρες, την καλύτερη ελληνική παρουσία είχε ο Νίκος Μαυρομμάτης, ο οποίος με 49 επιτυχημένες βολές (24 + 25) μοιράζεται την 13η θέση. Ο δις Ολυμπιονίκης (Λονδίνο 2012, Τόκιο 2021) έδειξε σταθερότητα και φιλοδοξεί να βρεθεί ανάμεσα στους κορυφαίους του αγωνίσματος. Ο Παναγιώτης Γεροχρήστος, παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων το 2023, ακολουθεί στην 44η θέση με 48 επιτυχίες (25 + 23), ενώ ο Μπάμπης Χαλκιαδάκης, πρωταθλητής Ευρώπης το 2023, βρίσκεται στην 68η θέση με 47/50 (24 + 23).