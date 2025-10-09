Οι ελληνικές συμμετοχές στο Παγκόσμιο ISSF Πήλινου Στόχου στη Μαλακάσα

Από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, οι κορυφαίοι Έλληνες και Ελληνίδες σκοπευτές θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ISSF Πήλινου Στόχου, το οποίο φιλοξενείται στη Μαλακάσα.

Η διοργάνωση ανοίγει την αυλαία της την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου με τα προκριματικά του αγωνίσματος σκιτ, τα οποία θα συνεχιστούν μέχρι την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, οπότε και θα διεξαχθούν οι τελικοί ανά κατηγορία.

Την ελληνική ομάδα στο σκιτ εκπροσωπούν οι Μπάμπης Χαλκιαδάκης, Παναγιώτης Γεροχρήστου, Νίκος Μαυρομμάτης, Εμμανουέλα Κατζουράκη και Άννα Μαρία Μαρκαντωνάκη.

Από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου τη σκυτάλη παίρνουν τα αγωνίσματα του τραπ. Στην κατηγορία των ανδρών συμμετέχουν οι Γιάννης Χατζητσακίρογλου, Ξενοφών Χριστοδουλάκης και Χρήστος Δετσαρίδης, ενώ στις γυναίκες θα αγωνιστεί η Αγγελική Κουναδίνη.

Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί με το μεικτό ομαδικό του τραπ και με το ελληνικό δίδυμο των Χατζητσακίρογλου και Κουναδίνη.

Το πρόγραμμα των Ελλήνων και των Ελληνίδων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ISSF Πήλινου Στόχου στη Μαλακάσα:

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Σκιτ γυναικών - 50 στόχοι - Εμμανουέλα Κατζουράκη, Άννα Μαρία Μαρκαντωνάκη

Σκιτ ανδρών - 50 στόχοι - Μπάμπης Χαλκιαδάκης, Παναγιώτης Γεροχρήστος, Νίκος Μαυρομμάτης

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Σκιτ γυναικών - 50 στόχοι - Εμμανουέλα Κατζουράκη, Άννα Μαρία Μαρκαντωνάκη

Σκιτ ανδρών - 50 στόχοι - Μπάμπης Χαλκιαδάκης, Παναγιώτης Γεροχρήστος, Νίκος Μαυρομμάτης

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Σκιτ γυναικών - 25 στόχοι - Εμμανουέλα Κατζουράκη, Άννα Μαρία Μαρκαντωνάκη

Σκιτ ανδρών - 25 στόχοι - Μπάμπης Χαλκιαδάκης, Παναγιώτης Γεροχρήστος, Νίκος Μαυρομμάτης

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Τραπ γυναικών - 50 στόχοι - Αγγελική Κουναδίνη

Τραπ ανδρών - 50 στόχοι - Γιάννης Χατζητσακίρογλου, Ξενοφών Χριστοδουλάκης, Χρήστος Δετσαρίδης

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Τραπ γυναικών - 50 στόχοι - Αγγελική Κουναδίνη

Τραπ ανδρών - 50 στόχοι - Γιάννης Χατζητσακίρογλου, Ξενοφών Χριστοδουλάκης, Χρήστος Δετσαρίδης

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Τραπ γυναικών - 25 στόχοι - Αγγελική Κουναδίνη

Τραπ ανδρών - 25 στόχοι - Γιάννης Χατζητσακίρογλου, Ξενοφών Χριστοδουλάκης, Χρήστος Δετσαρίδης

Σάββατο 18 Οκτωβρίου