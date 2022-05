Έγραψε ιστορία η Τέιλορ στον κορυφαίο αγώνα της γυναικείας πυγμαχίας (vid)

Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία υπερβολή για την αήττητη, αδιαμφισβήτητη παγκόσμια πρωταθλήτρια ελαφρών βαρών, η οποία "επιβίωσε" σε 10 γύρους απέναντι στην Αμάντα Σεράνο από το Πουέρτο Ρίκο στο "Madison Square Garden", μια εμβληματική αρένα στην οποία ήταν οι πρώτες γυναίκες που βρέθηκαν στις "πρώτες σελίδες".

«Απόψε ήταν απλά φανταστικά, έπρεπε να φτάσω μέχρι το τέλος. Έπρεπε να φτάσω στην κορυφαία απόδοση της καριέρας μου», είπε η αήττητη (21-0) Τέιλορ και συνέχισε: «Σίγουρα βγάλαμε το καλύτερό μας εαυτό στο ριγκ.»

Η σκηνή είχε "στηθεί" καθώς οι Ιρλανδοί θαυμαστές στο κατάμεστο στάδιο τραγουδούσαν με άκρως συναισθηματικό τρόπο τον εθνικό τους ύμνο "The Soldier's Song", πριν η Τέιλορ μπει στη μάχη.

Η 35χρονη, που άσκησε πιέσεις για την ένταξη της γυναικείας πυγμαχίας στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, προτού κατακτήσει η ίδια το χρυσό το 2012, ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά στις προσδοκίες των οπαδών, "χορεύοντας" στους τελευταίους γύρους για να εξασφαλίσει τη νίκη με πλειοψηφική απόφαση.

«Η καλύτερη νύχτα της καριέρας μου, σίγουρα», είπε στους δημοσιογράφους. «Δεν ήμουν σίγουρη αν κάτι θα μπορούσε να φτάσει στη στιγμή του Ολυμπιακού μου μεταλλίου», πρόσθεσε.

Η Τέιλορ, η οποία ήταν ντυμένη σαν αγόρι ώστε να μπορεί ν΄ αγωνίζεται σαν παιδί, είπε ότι δεν είχε σκοπό να επιβραδύνει, καθώς αυτή και η Σεράνο εγκαινίασαν μια νέα εποχή για ένα άθλημα που κάποτε προσπάθησε να την υποβιβάσει στο περιθώριο εξαιτίας του φύλου της.

«Δεν έχω σχέδια να αποσυρθώ αυτή τη στιγμή», είπε η παγκόσμια πρωταθλήτρια και κατέληξε: «Μου αρέσει να αγωνίζομαι και θέλω απλώς να συνεχίσω να γράφω ιστορία».

