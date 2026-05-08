Μεϊγουέδερ: «Ο αγώνας με τον Ζαμπίδη είναι μία ευκαιρία για να βελτιωθώ»

Μία μοναδική αναμέτρηση, παγκοσμίου εμβέλειας, θα φιλοξενηθεί στις 27 Ιουνίου 2026, στο «Telekon Center» στην Αθήνα, καθώς ο Αμερικανός πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας, Φλόϊντ Μεϊγουέδερ θ' αντιμετωπίσει τον Έλληνα σταρ του kickboxing, Μιχάλη Ζαμπίδη, σ' έναν αγώνα επίδειξης πλήρους επαφής.

Αυτός ο αγώνας εναντίον του 45χρονου Ζαμπίδη «είναι μια ευκαιρία για εμένα να βελτιώσω τις δεξιότητές μου, για ό,τι με περιμένει εφέτος», δήλωσε ο 49χρονος Μεϊγουέδερ.

Η εκδήλωση pay-per-view θα πραγματοποιηθεί στο Telekon Center, που βρίσκεται εντός του Ολυμπιακού συγκροτήματος OAKA στην Αθήνα. Ο Ζαμπίδης, κάτοχος 18 παγκόσμιων τίτλων, είναι περισσότερο γνωστός για την καριέρα του στο K-1 MAX. Οσο για τον Μεϊγουέδερ, αποσύρθηκε από την επαγγελματική πυγμαχία το 2017 με το απόλυτο ρεκόρ των 50 νικών σε ισάριθμες αναμετρήσεις!

Ο διάσημος Αμερικανός, έχει κατακτήσει τίτλους κύρους (WBC, WBA, IBF, WBO) σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες βάρους, ενώ έκτοτε έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμους αγώνες επίδειξης.