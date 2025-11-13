Η «Medusa» επιστρέφει δυναμικά στο ρινγκ

Η Χριστίνα «Medusa» Λιναρδάτου, δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια της WBO, επιστρέφει στο ρινγκ στις 16 Νοεμβρίου, μέσα από τη διοργάνωση Golden Corner Promotion που θα διεξαχθεί στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή στην επαγγελματική της πορεία.

Η «Medusa» θα αγωνιστεί στα 61,5 κιλά, με στόχο να ξαναμπεί στη δεκάδα του κόσμου και να γίνει ξανά ενεργή στα παγκόσμια rankings, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ακόμη πορεία κορυφής.

Γεννημένη στη Δομινικανή Δημοκρατία και μεγαλωμένη στην Ελλάδα, η Χριστίνα Λιναρδάτου έχει γράψει τη δική της ιστορία στην πυγμαχία. Είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της χώρας που κατέκτησε παγκόσμιο τίτλο από μεγάλο διεθνές σώμα (WBO). Έχει υπάρξει μέσα στη δεκάδα του κόσμου, έχει αγωνιστεί σε διεθνείς διοργανώσεις υψηλού επιπέδου και έχει βραβευτεί ως «Καλύτερη Πυγμάχος» στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου τιμήθηκε για τη συνεισφορά της στον αθλητισμό.

Μετά από μια περίοδο προσωπικής και επαγγελματικής ανασυγκρότησης, επιστρέφει πιο ώριμη και αποφασισμένη από ποτέ: «Η επιστροφή μου είναι η αρχή ενός νέου κύκλου. Δούλεψα σιωπηλά, με πειθαρχία και πίστη, και τώρα ήρθε η στιγμή να το αποδείξω στο ρινγκ» αναφέρει η ίδια.

Η Λιναρδάτου είναι γνωστή για το εκρηκτικό στυλ, τη στρατηγική ευφυΐα και την ψυχική ανθεκτικότητα που τη χαρακτηρίζουν. Με νέο προπονητικό team και ξεκάθαρο πλάνο, έχει στόχο όχι μόνο τη νίκη αλλά και τη συστηματική επιστροφή στα διεθνή rankings.

Η παρουσία της «Medusa» στο Golden Corner promotion είναι ένα μήνυμα δύναμης, επιμονής και αυθεντικότητας, που εμπνέει γυναίκες και αθλητές κάθε ηλικίας να παλέψουν για το όνειρό τους.