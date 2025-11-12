Iστορική στιγμή για την πυγμαχία - Η Betsson έβαλε στο στοίχημα τον κορυφαίο αγώνα του No Limits!

Και εγένετο «No Limits Το Ξεκαθάρισμα powered by Betsson» - To Παλατάκι μεταμορφώνεται... σε Λας Βέγκας και τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν για την τιτανομαχία Μαλιχούδη-Αβραμίδη

Ιστορία γράφτηκε για την ελληνική πυγμαχία και ειδικότερα την κορυφαία διοργάνωση στη χώρα, το No Limits της Γεωργίας Μπιτάκου, καθώς η Betsson συμπεριέλαβε στα πονταρίσματά της το main fight της 35ης έκδοσης για τη ζώνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου ανάμεσα στον κάτοχο, Χαρίλη Μαλιχούδη και τον διεκδικητή της, Νίκο Αβραμίδη.

Για πρώτη φορά, οι μαχητές μπαίνουν σε επίσημη στοιχηματική πλατφόρμα και ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να ποντάρει ενόψει της τιτανομαχίας που θα λάβει χώρα στην κεντρική κάρτα του No Limits, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη και το «PAOK Sports Arena».

Ειδικότερα, ο πυγμάχος από τη Νέα Πέραμο Καβάλας, Χαρίλης Μαλιχούδης δίνεται φαβορί για την επικράτηση με απόδοση 1.50 ενώ ο έτερος, από το Σιδηρόκαστρο Σερρών, Νίκος Αβραμίδης, είναι στο 2.40.

Η στοιχηματική εταιρεία Βetsson από τη Σουηδία, έκανε την εμφάνισή της το 2021 στην Ελλάδα και αναπτύσσεται ραγδαία με τους παίκτες του στοιχήματος να την ξεχωρίζουν για τις δυνατές αποδόσεις, τη χαμηλή της γκανιότα και την πληθώρα ειδικών πονταρισμάτων για ξεχωριστές κατηγορίες στατιστικών, συμβαδίζοντας με τις απαιτήσεις της εποχής.

Στο portfolio της βρίσκονται ξεχωριστές συνεργασίες όπως αυτή με την μεγάλη ιταλική ομάδα, Ίντερ, την θρυλική Μπόκα Τζούνιορς, τον Αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ Άρη, τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή αλλά και το κύπελλο Ελλάδος, ανοίγοντας έτσι πλέον μία χρυσή σελίδα για τα μαχητικά αθλήματα και ειδικότερα την πυγμαχία στην χώρα μέσω της χορηγικής της συνεργασίας με το No Limits.

«No Limits Το Ξεκαθάρισμα powered by Betsson» λοιπόν και το «Παλατάκι» θα μεταμορφωθεί σε... Λας Βέγκας με τους φαν των μαχητικών αθλημάτων, τους υποστηρικτές και... αντιπάλους των κορυφαίων Μαλιχούδη - Αβραμίδη αλλά και τους λάτρεις του στοιχήματος γενικότερα να έχουν ξεκινήσει ήδη δυναμικά πονταρίσματα στους δύο πυγμάχους, αναμένοντας με αγωνία τον μεγάλο αγώνα της Θεσσαλονίκης που θα κόψει την ανάσα.