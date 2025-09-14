Βρετανία: Βρέθηκε νεκρός ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής του μποξ, Ρίκι Χάτον

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας Ρίκι Χάτον πέθανε σε ηλικία 46 ετών. Το σώμα του βρέθηκε στο σπίτι του στο Μάντσεστερ την Κυριακή.



Ένας εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Μάντσεστερ δήλωσε: «Αστυνομικοί κλήθηκαν από έναν πολίτη να μεταβούν στην οδό Bowlacre Road, Hyde, Tameside, στις 6:45 π.μ. σήμερα, όπου βρήκαν το σώμα ενός 46χρονου άνδρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν υποψίες για ύποπτες συνθήκες».



Η λαμπρή καριέρα του Χάτον περιλαμβάνει παγκόσμιους τίτλους σε δύο κατηγορίες βάρους (light-welterweight και welterweight).









Με το παρατσούκλι «The Hitman», το δυναμικό του στυλ τον έκανε έναν από τους πιο δημοφιλείς πυγμάχους της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Ανεβαίνοντας τα σκαλιά της ερασιτεχνικής και εγχώριας πυγμαχίας, έφτασε να αντιμετωπίσει τους καλύτερους πυγμάχους της γενιάς του. Επίσης, πέτυχε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 43-0 πριν από την πρώτη του ήττα από τον Floyd Mayweather Jr στο MGM Grand το 2007. Ενώ στη συνέχεια ηττήθηκε και από τον Μάνι Πακιάο, στον τελευταία ουσιαστικά μεγάλο αγώνα της καριέρας του.



Τον Ιούλιο, ο Χάτον ανακοίνωσε την επιστροφή του. Επρόκειτο να αγωνιστεί με τον Eisa Al Dah στην κατηγορία μεσαίων βαρών στις 2 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι.



Οι διοργανωτές είχαν δηλώσει ότι ο αγώνας θα ήταν επαγγελματικός, αλλά δεν είχε γίνει σαφές αν θα ήταν πλήρως αναγνωρισμένος.

Ο Χάτον έκανε μια ανεπιτυχή επιστροφή στον επαγγελματικό κόσμο το 2012, όταν έχασε από τον Βιτσέσλαφ Σεντσένκο στο Μάντσεστερ, και αγωνίστηκε εναντίον του Μάρκο Αντόνιο Μπαρέρα σε έναν αγώνα επίδειξης το 2022.



Ο Χάτον έκανε μια ανεπιτυχή επιστροφή στον επαγγελματικό κόσμο το 2012, όταν έχασε από τον Βιτσέσλαφ Σεντσένκο στο Μάντσεστερ, και αγωνίστηκε εναντίον του Μάρκο Αντόνιο Μπαρέρα σε έναν αγώνα επίδειξης το 2022.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, πολλοί δημοφιλείς Βρετανοί στέλνουν τα συλλυπητήριά του με τον αστέρα της πυγμαχίας, Τάισον Φιούρι να δηλώνει: «Αναπαύσου εν ειρήνη, θρύλε. «Θα υπάρχει μόνο ένας Ricky Hatton. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ήταν τόσο νέος».

