Έκλεισε: Τάισον-Μέιγουεδερ την άνοιξη του 2026!

Η πυγμαχία ετοιμάζεται να ζήσει μια μοναδική ιστορική στιγμή! Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα που πέρασαν ποτέ από το άθλημα, ο Μάικ Τάισον και ο Φλόιντ Μέιγουεδερ, συμφώνησαν να αναμετρηθούν σε αγώνα επίδειξης την άνοιξη του 2026, όπως ανακοίνωσε επίσημα η CSI Sports.

Οι λεπτομέρειες για ημερομηνία και τοποθεσία θα αποκαλυφθούν σύντομα, αλλά ήδη η είδηση έχει προκαλέσει παγκόσμια αθλητική «τρέλα».

Ο «Iron Mike» επιστρέφει

Ο Μάικ Τάισον, στα 59 του χρόνια, παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα στην ιστορία της βαριάς κατηγορίας. Στην καριέρα-θρύλο του μέτρησε 50 νίκες (44 με νοκ άουτ) και μόλις 7 ήττες. Τελευταία φορά που βρέθηκε στο ρινγκ ήταν τον Νοέμβριο του 2024, στον πολυσυζητημένο αγώνα με τον Τζέικ Πολ στο Άρλινγκτον του Τέξας, μπροστά σε 70.000 θεατές και εκατομμύρια τηλεθεατές μέσω Netflix.

«Όταν η CSI μου πρόσφερε την ευκαιρία να μπω στο ρινγκ με τον Φλόιντ, σκέφτηκα “Με τίποτε!”», δήλωσε ο Τάισον. «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι το θέλει πραγματικά. Θα είναι επικίνδυνο για την υγεία του, αλλά αν το αποφάσισε, τότε… θα συμβεί!».

Ο «Money» δεν σταματάει

Στην απέναντι γωνία, ο Φλόιντ Μέιγουεδερ, στα 48 του, θεωρείται από πολλούς ο καλύτερος πυγμάχος όλων των εποχών. Αποχώρησε από το άθλημα αήττητος το 2017, με ρεκόρ 50-0 και παγκόσμιους τίτλους σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες βάρους. Ωστόσο, συνέχισε να δίνει αγώνες επίδειξης, με πιο πρόσφατη τη νίκη του επί του Τζον Γκότι ΙΙΙ στο Μεξικό, τον Αύγουστο του 2024.

«Κανείς δεν έχει καταφέρει να αμαυρώσει την κληρονομιά μου», δήλωσε ο Μέιγουεδερ. «Αυτός ο αγώνας θα δώσει στους φιλάθλους ακριβώς αυτό που περιμένουν».

Το απόλυτο πυγμαχικό υπερθέαμα

Ο τελευταίος επίσημος αγώνας του Μέιγουεδερ, η θρυλική νίκη επί του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ το 2017, κατέγραψε ρεκόρ εσόδων στην ιστορία της πυγμαχίας. Σχεδόν μία δεκαετία μετά, ο «Money» και ο «Iron Mike» ετοιμάζονται να μοιραστούν το ίδιο ρινγκ, προσφέροντας ένα μοναδικό υπερθέαμα που θα συζητηθεί παγκοσμίως.

Οι λεπτομέρειες για το event αναμένονται το επόμενο διάστημα, αλλά ένα είναι σίγουρο: η άνοιξη του 2026 ανήκει στην πυγμαχία.