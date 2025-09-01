Η Κελίφ προσφεύγει στο CAS κατά της World Boxing για το τεστ φύλου

Η Ιμάν Κελίφ, «χρυσή» Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας στο Παρίσι το 2024, προσέφυγε στο Διαιτητικό Δικαστήριο για τον Αθλητισμό (CAS) αμφισβητώντας την απόφαση της World Boxing, η οποία απαιτεί από όλους τους αθλητές άνω των 18 ετών να υποβληθούν σε γενετικό έλεγχο για να συμμετάσχουν στις διοργανώσεις της.

Η 26χρονη πρωταθλήτρια ζητά την ανατροπή του κανονισμού και τη δυνατότητα να αγωνιστεί κανονικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας 2025 (4-14 Σεπτεμβρίου) χωρίς να υποβληθεί σε σχετικό τεστ.

Ωστόσο, το CAS απέρριψε το αίτημά της για προσωρινή αναστολή της απόφασης, με αποτέλεσμα η ισχύς του κανονισμού να παραμένει μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.

Η Κελίφ βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων ήδη από το 2023, όταν είχε αποκλειστεί από το Παγκόσμιο της IBA μαζί με την Ταϊβανέζα Λιν Γιου-τινγκ.

Τότε, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για υπόθεση τρανσέξουαλ αθλητών, αλλά για εφαρμογή κανονισμών βάσει διαβατηρίου, δίνοντάς της δικαίωμα συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες.