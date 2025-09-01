Η Κελίφ προσφεύγει στο CAS κατά της World Boxing για το τεστ φύλου

Η 26χρονη πρωταθλήτρια ζητά την ανατροπή του κανονισμού και τη δυνατότητα να αγωνιστεί κανονικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας 2025 (4-14 Σεπτεμβρίου) χωρίς να υποβληθεί σε σχετικό τεστ.
Ωστόσο, το CAS απέρριψε το αίτημά της για προσωρινή αναστολή της απόφασης, με αποτέλεσμα η ισχύς του κανονισμού να παραμένει μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.
Η Κελίφ βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων ήδη από το 2023, όταν είχε αποκλειστεί από το Παγκόσμιο της IBA μαζί με την Ταϊβανέζα Λιν Γιου-τινγκ.
Τότε, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για υπόθεση τρανσέξουαλ αθλητών, αλλά για εφαρμογή κανονισμών βάσει διαβατηρίου, δίνοντάς της δικαίωμα συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες.