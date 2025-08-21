Η Ιμάνε Κελίφ διαψεύδει τα περί απόσυρσης από την αγωνιστική δράση

Η χρυσή Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας Ιμάν Κελίφ διέψευσε τους ισχυρισμούς του πρώην μάνατζέρ της ότι έχει αποσυρθεί από το άθλημα, δηλώνοντας πως συνεχίζει να προπονείται τακτικά.

Η Αλγερινή Κελίφ και η Ταϊβανέζα Λιν Γιου-Τινγκ είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πέρυσι, σχετικά με την επιλεξιμότητά τους, αφού είχαν αποκλειστεί από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023 από την IBA, η οποία υποστήριξε ότι τα τεστ χρωμοσωμάτων φύλου τις έκριναν μη επιλέξιμες.

Ωστόσο, οι δύο αθλήτριες αγωνίστηκαν στην κατηγορία γυναικών στο Παρίσι, αφού είχαν λάβει το πράσινο φως από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, και αμφότερες κατέκτησαν χρυσά μετάλλια στις κατηγορίες βάρους τους.

Η Κελίφ δεν έχει αγωνιστεί ξανά από τη νίκη της στο Παρίσι. Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Nice-Matin την Τετάρτη, ο πρώην μάνατζέρ της, Νασέρ Γεσφάχ, δήλωσε ότι η Κελίφ «έχει φύγει από τον κόσμο της πυγμαχίας».

Ωστόσο, σε επόμενη συνέντευξή του στην ίδια εφημερίδα, λίγες ώρες αργότερα, ο Γεσφάχ διευκρίνισε ότι αναφερόταν μόνο στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Κελίφ στην πόλη της Νίκαιας, όπου στο παρελθόν ήταν μέλος της λέσχης Nice Azur.

Η Κελίφ επέκρινε τις δηλώσεις του Γεσφάχ σε ανάρτησή της στο Facebook την Τετάρτη:

«Βασίζονται αποκλειστικά σε δηλώσεις ενός ανθρώπου που πλέον δεν με εκπροσωπεί με κανέναν τρόπο και τον οποίο θεωρώ ότι πρόδωσε την εμπιστοσύνη μου και τη χώρα μου με τα ψευδή και κακόβουλα λεγόμενά του», έγραψε η Κελίφ.

«Δεν έχω ανακοινώσει ποτέ την απόσυρσή μου από την πυγμαχία. Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα, προπονούμαι τακτικά και διατηρώ τη φυσική μου κατάσταση ανάμεσα στην Αλγερία και το Κατάρ, προετοιμαζόμενη για τις επερχόμενες διοργανώσεις.

Η δημοσίευση τέτοιων φημών έχει στόχο αποκλειστικά να διαταράξει και να βλάψει την αθλητική και επαγγελματική μου πορεία.»

Η Κελίφ επρόκειτο να αγωνιστεί σε τουρνουά της World Boxing στην Ολλανδία τον Ιούνιο, αλλά αποφάσισε να το παρακάμψει λίγο μετά την αρχική ανακοίνωση της ομοσπονδίας για την πρόθεσή της να επιβάλει τεστ φύλου σε όλους τους πυγμάχους στις διοργανώσεις της.

Ο πρόεδρος της World Boxing, Μπόρις βαν ντερ Φορστ, αργότερα ζήτησε συγγνώμη, καθώς η Κελίφ είχε αναφερθεί ονομαστικά στην ανακοίνωση για την υποχρεωτική διενέργεια τεστ φύλου, λέγοντας ότι θα έπρεπε να είχε προστατευτεί η ιδιωτικότητά της.