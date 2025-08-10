Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι νεκροί στην ίδια διοργάνωση

Οι Ιάπωνες πυγμάχοι Σιγετόσι Κοτάρι και Χιρομάσα Ουρακάβα πέθαναν από τραυματισμούς στον εγκέφαλο που υπέστησαν σε αγώνες τους, οι οποίοι διεξήχθησαν την ίδια βραδιά, αν και σε διαφορετικούς αγώνες, στο Korakuen Hall του Τόκιο στις 2 Αυγούστου.

Ο Κοτάρι, 28 ετών, αναδείχθηκε ισόπαλος σε αγώνα 12 γύρων με τον πρωταθλητή της Οριεντάλ και Πανασιατικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (OPBF) στην κατηγορία των ελαφρών μεσαίων βαρών, Γιαμάτο Χάτα, και έχασε τις αισθήσεις του λίγο μετά τον αγώνα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση υποσκληριδίου αιματώματος — μιας κατάστασης κατά την οποία αίμα συγκεντρώνεται ανάμεσα στο κρανίο και τον εγκέφαλο. Την Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι πέθανε από τον τραυματισμό.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Σιγετόσι Κοτάρι», έγραψε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πυγμαχίας (WBO) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο κόσμος της πυγμαχίας θρηνεί τον τραγικό θάνατο του Ιάπωνα μαχητή Σιγετόσι Κοτάρι, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα τίτλου του στις 2 Αυγούστου. Πολεμιστής στο ρινγκ. Μαχητής στην ψυχή. Έφυγε πολύ νωρίς. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά του, την ομάδα του και ολόκληρη την ιαπωνική κοινότητα της πυγμαχίας.»

Ο Ουρακάβα, επίσης 28 ετών, πέθανε το Σάββατο, αφού υπέστη τραυματισμούς στον εγκέφαλο κατά την ήττα του με νοκ-άουτ από τον Γιότζι Σάιτο. Ο Ουρακάβα υποβλήθηκε επίσης σε κρανιοτομή για την αντιμετώπιση υποσκληριδίου αιματώματος.

«Ο WBO θρηνεί τον θάνατο του Ιάπωνα πυγμάχου Χιρομάσα Ουρακάβα, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Γιότζι Σάιτο στις 2 Αυγούστου στο Korakuen Hall του Τόκιο», ανακοίνωσε ο οργανισμός το Σάββατο. «Αυτή η οδυνηρή είδηση έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Σιγετόσι Κοτάρι, ο οποίος πέθανε από τραύματα που υπέστη στον αγώνα του την ίδια βραδιά. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες, τους φίλους και την ιαπωνική κοινότητα της πυγμαχίας σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.»

The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo.



This heartbreaking news comes just days after the passing of Shigetoshi Kotari, who died from… pic.twitter.com/CDzoSmKU2d — WBO (@WorldBoxingOrg) August 9, 2025

Η Ιαπωνική Επιτροπή Πυγμαχίας ανακοίνωσε, μετά την κάρτα αγώνων της 2ας Αυγούστου, ότι όλοι οι τίτλοι της OPBF θα διεξάγονται πλέον σε 10 γύρους αντί για 12.