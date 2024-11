Ο Τζέικ Πολ νίκησε τον Μάικ Τάισον στη μάχη της χρονιάς – Το αστρονομικό έπαθλο

Ο Τζέικ Πολ ήταν ο νικητής στη μάχη της χρονιάς. Ο 27χρονος αστέρας των social media νίκησε τον Μάικ Τάισον στα σημεία στον πολυσυζητημένο αγώνα βαρέων βαρών που διεξήχθη στο Τέξας.

Ο αγώνας προβλήθηκε από το Netflix σε ένα event με εκατομμύρια θεατές σε όλο τον πλανήτη.

Στον πρώτο γύρο ο 58χρονος πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής μπήκε επιθετικά και κινούταν γρήγορα, όμως από τον δεύτερο γύρο ο Πολ πήρε το πάνω χέρι καταφέρνοντας μικρά χτυπήματα στον Τάισον σε όλο το παιχνίδι και εν τέλει και οι τρεις κριτές έκριναν τον αγώνα υπέρ του 27χρονου με σκορ 80-72, 79-73 και 79-73.

Έτσι ο Τζέικ Πολ, που αναμένεται να λάβει περίπου 38 εκατομμύρια ευρώ, βελτίωσε το ρεκόρ του σε 10-1 από όταν ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα, το 2020.

Από την άλλη μεριά, ο Τάισον επέστρεψε στο επαγγελματικό μποξ έπειτα από 19 χρόνια και υπέστη την έβδομη ήττα στην καριέρα του ενώ πρόκειται να αποκομίσει περίπου 19 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά τον αγώνα, ο Μάικ Τάισον άφησε ανοιχτή την παραμονή του στο επαγγελματικό μποξ και πρότεινε μια μάχη με τον αδερφό του Τζέικ Πολ, Λόγκαν.

“Δεν ξέρω αν τελείωσα με το μποξ. Εξαρτάται από την κατάσταση. Δε νομίζω. Ίσως με τον αδερφό του…”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο 58χρονος.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ

Mike Tyson refused to say he was done with boxing and suggested a fight with Logan Paul next...#PaulTyson pic.twitter.com/d8eu1YVLmR