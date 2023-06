Η New Boxing Generation of the World έχει χρώμα Ελληνικό

Η Εθνική Ομάδα Πυγμαχίας κατέκτησε 3 Μετάλλια σε Διεθνές Τουρνουά στην Σερβία. Συγκλόνισαν με τις εμφανίσεις τους οι Έλληνες Αθλητές!

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η Ελληνική αποστολή στο Διεθνές Τουρνουά Πυγμαχίας 7th Junior Nations' Cup, που διεξήχθη στην πόλη Vrbas, της Σερβίας, από τις 23 έως τις 27 Μαΐου.

Έχοντας κατακτήσει συνολικά 3 Μετάλλια, ένα Χρυσό, ένα Ασημένιο και ένα Χάλκινο Μετάλλιο και πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις η Εθνική Ομάδα Παίδων απέδειξε ότι διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις για την χώρα μας.

Συγκεκριμένα οι Έλληνες Αθλητές έδωσαν σκληρούς αγώνες μέσα στο ρινγκ και σήκωσαν την Ελληνική Πυγμαχία πιο ψηλά σε ακόμα μια Διεθνή Διοργάνωση στέλνοντας το μήνυμά τους ότι η New Boxing Generation of the World έχει χρώμα Γαλανόλευκο!

Ο Πέτρος Κωνσταντινούδης, αποφασισμένος, ατρόμητος, άρτιος γεμάτος πάθος και πίστη για την νίκη αγωνίστηκε στον Τελικό της κατηγορίας του, στα 48 κιλά, με αντίπαλο τον Ούγγρο Πρωταθλητή Karomi Abet και επικράτησε στον αγώνα, κατακτώντας επάξια το Χρυσό Μετάλλιο και τον Τίτλο του Τουρνουά ως Best Fighter.

Ο Ιωάννης Πουμπουρίδης με αντίπαλο τον Όυγγρο Πρωταθλητή Varadi Sandor, στην κατηγορία των 75 κιλών, παρόλο που μπήκε δυνατά στο αγώνα και τα έδωσε όλα δεν κατάφερε να νικήσει φέρνοντας στην Ελλάδα το Ασημένιο Μετάλλιο.

Ο Γεώργιος Κωστούρος αγωνίστηκε με μεγάλη ένταση και πάθος σε μία αναμέτρηση που το αποτέλεσμα κρίθηκε στις λεπτομέρειες, χάνοντας με 3-2 στα σημεία από τον Ούγγρο αντίπαλο του Horvath Szabolcs και κατέκτησε έτσι το Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 60 κιλών.

Αναλυτικά οι Αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας που συμμετείχαν στο Διεθνές Τουρνουά 7th Junior Nations' Cup είναι οι εξής:

Κωνσταντινούδης Πέτρος,

Πουμπουρίδης Ιωάννης,

Βρεττός Αναστάσιος και

Κωστούρος Γεώργιος

Την Ελληνική Αποστολή συνόδευσαν οι Ομοσπονδιακοί Προπονητές: Γκαβέζος Γεώργιος και Τσεπίδης Βασίλειος