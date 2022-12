Πανέτοιμος για τη μάχη με Ίλιεφ ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης

Την Κυριακή, που μας έρχεται, άλλο ένα Scorpion δίνει ραντεβού με τους φίλους της Πυγμαχίας.

Οι γιορτές πλησιάζουν, οι αγωνιστικές δραστηριότητες δεν σταματάνε. Κάθε άλλο. Με την πυγμαχία να έχει την τιμητική της με ένα σπουδαίο event την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου. Ποιο είναι αυτό; To Scorpion Boxing Prive Christmas Edition του Γιώργου Σαριδάκη, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κυψέλη, στις εγκαταστάσεις του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, και η κάρτα των αγώνων είναι γεμάτη σπουδαία ονόματα με τους θεατές να ετοιμάζονται να απολαύσουν και πάλι πλούσιο θέαμα.

Ο Ελληνας πρωταθλητής του Kick Boxing, Αλέξανδρος «Bad Boy» Νικολαΐδης, ετοιμάζεται κι αυτός για μία ακόμη σκληρή μάχη, έχοντας απέναντί του τον σπουδαίο Μλάντεν Ιλιεφ.

Και αυτή τη φορά ο Νικολαΐδης έχει πολλούς υποστηρικτές και πιο συγκεκριμένα τους εξής: Underarmour, kaizershop, physiomedica, Goya, passaggio, DKSTYLE, 3S, LOHAN, V, activity wellness, cross training club, legacy fight club, security for all, mushroom and more, amalgam homes, QNT, Muscleclub.