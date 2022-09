Tάισον: «Πάσχω από ισχιαλγία και μία στο τόσο παρουσιάζει έξαρση»

Οι εικόνες του βετεράνου παγκόσμιου πρωταθλητή της πυγμαχίας σε αναπηρικό αμαξίδιο, στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι τον περασμένο μήνα προκάλεσαν έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του, με τον 56χρονο να αποκαλύπτει στο Newsmax TV: «Πάσχω από ισχιαλγία και μία στο τόσο παρουσιάζει έξαρση. Όταν επιδεινώνεται δεν μπορώ να μιλήσω! Δόξα τω Θεώ είναι το μόνο πρόβλημα υγείας που έχω. Είμαι μια χαρά τώρα. Όλοι στο σπίτι είμαστε ευλογημένοι και ευγνώμονες για ό,τι έχουμε».

Η ισχιαλγία είναι η κατάσταση κατά την οποία το ισχιακό νεύρο, το οποίο βρίσκεται στη μέση, φλεγμαίνει, είτε εξαιτίας τραυματισμού είτε πίεσης. Η αποκατάσταση όταν εμφανιστεί φλεγμονή απαιτεί περίπου τέσσερις με έξι εβδομάδες ή και περισσότερο.

Ο Τάισον υπέφερε από προβλήματα στη μέση καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την αγωνιστική δράση λόγω τραυματισμού το 2005, επιστρέφοντας για έναν αγώνα επίδειξης, ο οποίο έληξε ισόπαλος, με τον Ρόι Τζόουνς Τζούνιορ το 2020.

Ο «πιο κακός άνθρωπος στον πλανήτη» σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε πει ότι η ημερομηνία λήξης του πλησιάζει σύντομα: «Όλοι θα πεθάνουμε μία μέρα βεβαίως. Όταν κοιτάζω στον καθρέπτη το πρόσωπο μου βλέπω τα σημάδια του γήρατος και σκέφτομαι η ημερομηνία λήξης πλησιάζει, πραγματικά σύντομα».

Θυμίζουμε ότι πέρυσι ο Τάισον και ο παλαιστής Ρικ Φλερ συνεργάστηκαν σε μία επιχείρηση με προϊόντα κάνναβις, ενώ στη διάρκεια της παρουσίας τους στο συνέδριο Benzinga Cannabis Capital, την περασμένη εθεάθησαν σε δρόμο του Σικάγου να κάνουν χρήση κάνναβις.

