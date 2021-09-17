Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών

Αναλυτικά η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/9) στο ξενοδοχείο Coral του Παλαιού Φαλήρου.
Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 6 Νοεμβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί 24 Ιουνίου 2022 μαζί με τα πλέι οφ. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ:
|ΟΜΑΔΕΣ
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΑΕΚ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΠΑΟΚ
Α ΓΥΡΟΣ
|1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
06/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ
|2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
13/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΑΕΚ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΠΑΟΚ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΑΕΚ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΠΑΟΚ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
20/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ
|4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
27/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ
|ΠΑΟΚ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΑΕΚ
|ΑΕΚ
|ΠΑΟΚ
|5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
11/12/21 ΣΑΒΒΑΤΟ
|6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
18/12/21 ΣΑΒΒΑΤΟ
|ΠΑΟΚ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΠΑΟΚ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΑΕΚ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
08/01/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
|8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
15/01/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΑΕΚ
|ΠΑΟΚ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΑΕΚ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΟΚ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
26/01/22 ΤΕΤΑΡΤΗ
|10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
29/01/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
|ΑΕΚ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΠΑΟΚ
|ΠΑΟΚ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΑΕΚ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΑΕΚ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
05/02/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΑΕΚ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΠΑΟΚ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
Β ΓΥΡΟΣ
|12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
12/02/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
|13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
19/02/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΑΕΚ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΟΚ
|ΠΑΟΚ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΠΑΟΚ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
26/02/20 ΣΑΒΒΑΤΟ
|15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
15/03/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΠΑΟΚ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΑΕΚ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΠΑΟΚ
|ΑΕΚ
|16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
19/03/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
|17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
23/03/22 ΤΕΤΑΡΤΗ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΠΑΟΚ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΑΕΚ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΠΑΟΚ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΑΕΚ
|18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
26/03/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
|19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
02/04/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΑΕΚ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΠΑΟΚ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΑΕΚ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΠΑΟΚ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
09/04/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
|21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
13/04/22 ΤΕΤΑΡΤΗ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΑΕΚ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΠΑΟΚ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΠΑΟΚ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΑΕΚ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
16/04/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
|ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
|ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|ΑΕΚ
|ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
|ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΠΑΟΚ
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
|ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
|ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair