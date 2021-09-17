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Χρόνος ανάγνωσης 12’

Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών

Πόλο
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Με 12 ομάδες θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης Α1 Γυναικών της νέας περιόδου 2021-2022 σε δύο γύρους της κανονικής περιόδου και με πλέι οφ και πλέι άουτ.

Αναλυτικά η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/9) στο ξενοδοχείο Coral του Παλαιού Φαλήρου.

Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 6 Νοεμβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί 24 Ιουνίου 2022 μαζί με τα πλέι οφ. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ:

ΟΜΑΔΕΣ

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΕΚ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΟΚ

 

Α ΓΥΡΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
06/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ		   2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
13/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΑΕΚ   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΠΑΟΚ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ   ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΑΕΚ   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΟΚ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
             
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
20/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ		   4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
27/11/21 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΑΟΚ   ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΑΕΚ   ΑΕΚ   ΠΑΟΚ
             
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
11/12/21 ΣΑΒΒΑΤΟ		   6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
18/12/21 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΑΟΚ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΠΑΟΚ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΑΕΚ   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
             
             
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
08/01/22 ΣΑΒΒΑΤΟ		   8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
15/01/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΑΕΚ
ΠΑΟΚ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΕΚ   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΠΑΟΚ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
             
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
26/01/22 ΤΕΤΑΡΤΗ		   10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
29/01/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΕΚ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ   ΑΕΚ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΑΕΚ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair
             
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
05/02/22 ΣΑΒΒΑΤΟ		        
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ        
ΑΕΚ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ        
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ        
ΠΑΟΚ   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ        
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS        
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ        

 

Β ΓΥΡΟΣ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
12/02/22 ΣΑΒΒΑΤΟ		   13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
19/02/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΕΚ   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΠΑΟΚ   ΠΑΟΚ
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΠΑΟΚ   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
             
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
26/02/20 ΣΑΒΒΑΤΟ		   15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
15/03/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΠΑΟΚ   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ   ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΕΚ   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΠΑΟΚ   ΑΕΚ
             
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
19/03/22 ΣΑΒΒΑΤΟ		   17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
23/03/22 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΠΑΟΚ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΕΚ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΠΑΟΚ   ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΑΕΚ
             
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
26/03/22 ΣΑΒΒΑΤΟ		   19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
02/04/22 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΑΕΚ   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΠΑΟΚ   ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΕΚ   ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΠΑΟΚ   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
             
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
09/04/22 ΣΑΒΒΑΤΟ		   21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
13/04/22 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΑΕΚ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΠΑΟΚ   ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ   ΠΑΟΚ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ   ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ   ΑΕΚ   ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair   ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
             
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
16/04/22 ΣΑΒΒΑΤΟ		        
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ   ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ        
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ   ΑΕΚ        
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ        
ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   ΠΑΟΚ        
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - NOBELHELLAS   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ        
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ   ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - iRepair    
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