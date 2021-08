Ενίσχυση με Κοντονή για τον Εθνικό

Η Ιουλία - Άννα Κοντονή είναι το νέο μεταγραφικό απόκτηση του Εθνικού για τη γυναικεία ομάδα πόλο.

Η νεαρή αθλήτρια αγωνιζόταν στη Βουλιαγμένη.

Η ανακοίνωση:

Ο Εθνικός Πειραιώς και το γυναικείο τμήμα υδατοσφαίρισης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ακόμη μια πολύ σημαντική προσθήκη, καθώς ο «Αυτοκράτορας» συμφώνησε με την αθλήτρια Ιουλία – Άννα Κοντονή.

Η διεθνής αθλήτρια έχει γεννηθεί στις 30/05/2001 και αγωνίζεται ως περιφερειακός, ως επί το πλείστον στην αριστερή πλευρά. Η συμφωνία της με τον Εθνικό Πειραιώς έχει διάρκεια δύο ετών.

Η Ιουλία – Άννα Κοντονή αποτελεί μια από τις κορυφαίες νεαρές αθλήτριες στην ελληνική υδατοσφαίριση, με σπουδαία παρουσία στις μικρές εθνικές ομάδες, ενώ αποτελεί μέλος της Εθνικής ομάδας γυναικών τα τελευταία χρόνια.

Σε συλλογικό επίπεδο γαλουχήθηκε στον ΑΝΟ Γλυφάδας, εκεί όπου είχε κατακτήσει σωρεία μεταλλίων στα ηλικιακά πρωταθλήματα και τα προηγούμενα δύο έτη αγωνίστηκε στον ΝΟ Βουλιαγμένης, κατακτώντας με τον ΝΟΒ τη 2η θέση για δύο διαδοχικές σεζόν στην Α1. Με τις μικρές Εθνικές έχει πολυάριθμες συμμετοχές στις κορυφαίες διοργανώσεις, ενώ αποκορύφωμα ήταν η 3η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων του Βελιγραδίου το 2018.

WHO IS WHO:

Στα 3 χρόνια που αγωνιζόταν για τον ΑΝΟ Γλυφάδας (2015-2018) σημείωσε τις εξής επιτυχίες:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών 2015-2016: 3η Θέση

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων 2016-2017: 3η Θέση

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών 2016-2017: 3η Θέση

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών 2016-2017: 3η Θέση

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων 2017-2018: 1η Θέση

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών 2017-2018: 1η Θέση

Τουρνουά Υδατοσφαίρισης «Μπάμπης Τριαντάς» 2018: 1η Θέση

Στα 2 χρόνια που αγωνιζόταν για τον ΝΟ Βουλιαγμένης (2019-2021) σημείωσε τις εξής επιτυχίες:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών 2019-2020: 2η Θέση

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών 2020-2021: 2η Θέση

Με την Εθνική ομάδα στις ηλικιακές Κατηγορίες έχει σημειώσει, έως τώρα, τις εξής επιτυχίες:

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων 2017 (Novisad, Σερβία): 4η Θέση

Διεθνές Τουρνουά Νεανίδων «PYTHIA CUP» 2017 (Ιτέα, Ελλάδα): 3η Θέση

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων 2018 (Βελιγράδι, Σερβία): 3η Θέση

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών 2018 (Πορτογαλία): 5η Θέση

Διεθνές Τουρνουά Νέων Γυναικών «PYTHIA CUP» 2018 (Ιτέα, Ελλάδα): 4η Θέση

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών 2019 (Μαδέιρα, Ισπανία): 4η Θέση

Με την Εθνική γυναικών:

Στη 15άδα της Εθνικής ομάδας γυναικών στο Προολυμπιακό τουρνουά της Τεργεστής

Ιουλία – Άννα, σε καλωσορίζουμε στον «Αυτοκράτορα» της ελληνικής υδατοσφαίρισης!

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου της στα γραφεία του Εθνικού Πειραιώς, η Ιουλία – Άννα Κοντονή δήλωσε αποκλειστικά στο ethnikoswaterpolo.gr:

«Η απόφαση να έρθω στον Εθνικό Πειραιώς ήταν εύκολη και η πρόταση που μου έκανε με τίμησε ιδιαιτέρως. Είναι μια νέα ομάδα με μεταγραφές παικτριών διεθνούς απήχησης, νέο προπονητικό τιμ και υψηλούς στόχους τόσο στο Ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη, αποτελεί μια πρόκληση για εμένα και πιστεύω κανένας αθλητής δεν θα μπορούσε να την αρνηθεί. Είμαι πολύ αισιόδοξη για την χρόνια αυτή και θέλω να δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι».