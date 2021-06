Σπουδαία κίνηση του Εθνικού με την Τζόνσον

Μία τεράστια ματαγραφική κίνηση ολοκλήρωσε η γυναικεία ομάδα πόλο του Εθνικού που ανακοίνωσε την απόκτηση της Άσλεϊ Τζόνσον.

Η Τζόνσον, έχει κατακτήσει τα πάντα με την Εθνική ομάδα πόλο των ΗΠΑ. Θεωρείται μάλιστα η κορυφαία τερματοφύλακας του κόσμου. Είχε αγωνιστεί ξανά στην Ελλάδα πριν από τρία χρόνια με το σκουφάκι της Βουλιαγμένης.

Η ανακοίνωση:

Ο Εθνικός Πειραιώς και το γυναικείο τμήμα υδατοσφαίρισης ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά την απόκτηση της διεθνούς αθλήτριας των Ηνωμένων Πολιτειών, Άσλεϊ Τζόνσον!

Η καλύτερη τερματοφύλακας στον κόσμο έρχεται στην Ελλάδα για τον ιστορικό σύλλογο, για τον «Αυτοκράτορα» της ελληνικής υδατοσφαίρισης, καθώς από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα υπερασπίζεται την εστία του Εθνικού Πειραιώς!

WHO IS WHO

Η Άσλεϊ Τζόνσον έχει γεννηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου του 1994 και αποτελεί τη βασική τερματοφύλακα της πανίσχυρης εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, έχοντας κατακτήσει αναρίθμητα χρυσά μετάλλια και προσωπικά βραβεία ως πολυτιμότερη τερματοφύλακας στις κορυφαίες διοργανώσεις της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης. Οι επιδόσεις της στις αποκρούσεις είναι πρωτόγνωρες για το άθλημα.

Πέραν της αθλητικής της υπόστασης, η Άσλεϊ Τζόνσον αποτελεί και ένα κοινωνικό πρότυπο και κουβαλά μαζί της μια πολιτιστική κουλτούρα, η οποία θα βοηθήσει τον Εθνικό Πειραιώς να μάθει πολλά από την παρουσία της στον σύλλογο την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η Άσλεϊ Τζόνσον είναι, επίσης, η πρώτη Αφροαμερικανίδα που φόρεσε το σκουφάκι της Team USA και σε όλον τον κόσμο γνωρίζει ευρείας αποδοχής, ενώ εδώ και χρόνια πραγματοποιεί κοινωνικές δράσεις.

Η Άσλεϊ Τζόνσον έχει αγωνιστεί ξανά στην Ευρώπη, το 2018 με τον ΝΟ Βουλιαγμένης κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας και την επόμενη χρονιά με την Οριζόντε Κατάνια στην Ιταλία. Φυσικά, είναι χρυσή Ολυμπιονίκης με τις ΗΠΑ στο Ρίο το 2016, καθώς και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο του Πρίνσετον με bachelor’s degree στην ψυχολογία, ενώ με το εν λόγω Πανεπιστήμιο έγραψε ιστορία και ως τερματοφύλακας με ρεκόρ αποκρούσεων στις ΗΠΑ.

Άσλεϊ Τζόνσον, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Εθνικού Πειραιώς! Καλή επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο!

Το βιογραφικό της με την εθνική των ΗΠΑ έχει μόνο χρυσά μετάλλια, σε όλες τις διοργανώσεις: